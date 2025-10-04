HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Cultura Asiática

Estrenos de dramas coreanos octubre 2025: 'El genio y los deseos', '¿Te casarías conmigo' y más series en Netflix y Disney+

Desde 'El genio y los deseos' hasta 'Moon River', estas son todas las series coreanas de estreno de octubre de 2025. Los k-dramas marcan el regreso de actores como Kang Tae Oh y Kim Woo Bin.

Nuevos dramas coreanos se estrenan en octubre de 2025 a través de plataformas como Netflix.
Nuevos dramas coreanos se estrenan en octubre de 2025 a través de plataformas como Netflix. | Foto: composición LR/MBC/SBS

La industria del entretenimiento surcoreano inicia octubre con una cartelera diversa que mezcla fantasía, comedia romántica, drama familiar y relatos históricos. Las plataformas globales como Netflix, Disney+ y Viki apuestan por títulos que no solo prometen audiencia, sino también consolidar el fenómeno k-drama en nuevos mercados. Este mes, las historias giran en torno a genios atrapados en lámparas, matrimonios fingidos, príncipes que cambian de cuerpo y familias que enfrentan la adultez en medio de crisis económicas.

Entre los estrenos más esperados figuran 'El genio y los deseos', protagonizado por Kim Woo Bin y Bae Suzy, y '¿Te casarías conmigo?', con Choi Woo Shik y Jung So Min. Ambos dramas encabezan la lista de lanzamientos en Netflix y Disney+, respectivamente, y marcan el regreso de parejas icónicas a la pantalla. A continuación, el detalle completo de las series que llegan este mes, con fechas, elencos y canales confirmados.

PUEDES VER: 'El genio y los deseos' en Netflix: ¿a qué hora sale el nuevo drama coreano?

lr.pe

'Genie, Make a Wish' / 'El genio y los deseos'

Un genio que oculta su siniestra identidad es liberado de su lámpara tras mil años de encierro por una joven con rasgos extremos. Lo que comienza como un pacto de tres deseos se convierte en una historia de redención, humor y vínculos inesperados. La serie original de Netflix marca el reencuentro de Kim Woo Bin y Bae Suzy, quienes protagonizaron 'Uncontrollably Fond' en 2016.

  • Fecha de estreno: 3 de octubre
  • Plataforma: Netflix
  • Protagonistas: Kim Woo Bin y Bae Suzy
  • Género: fantasía, romance, comedia.
Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'. Foto: Netflix

Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'. Foto: Netflix

'Would You Marry Me?' / '¿Te casarías conmigo?'

Una pareja decide fingir estar casada durante 90 días para ganar una casa como premio. En medio de la convivencia, los límites entre lo real y lo pactado se desdibujan, dando paso a emociones genuinas y conflictos inesperados. El drama explora el amor desde la estrategia y la vulnerabilidad.

  • Fecha de estreno: 10 de octubre
  • Canal: SBS en Coreal del Sur y Disney+ a nivel internacional
  • Protagonistas: Choi Woo Shik y Jung So Min
  • Género: comedia romántica.

PUEDES VER: ¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del drama coreano tras su impactante final

lr.pe

'Typhoon Family' / 'Familia Typhoon'

En plena crisis financiera de 1997, un joven hereda el negocio familiar y se ve obligado a enfrentar la adultez con decisiones que afectan a toda su familia. La serie coreana 'Typhoon Family' retrata el peso de las expectativas y el valor de reconstruirse en medio del caos.

  • Fecha de estreno: 11 de octubre
  • Plataforma: Netflix y tvN
  • Protagonistas: Lee Jun Ho y Kim Min Ha
  • Género: drama familiar.

'Moon River'

Un príncipe y una vendedora ambulante intercambian cuerpos tras un eclipse lunar. En medio de intrigas palaciegas y secretos del pasado, ambos deben adaptarse a sus nuevas vidas mientras descubren que el destino tiene sus propios planes.

  • Fecha de estreno: 31 de octubre
  • Plataforma: Viki
  • Protagonistas: Kang Tae Oh, Kim Se Jeong
  • Género: Histórico, romance, fantasía

'Spirit Fingers'

Un grupo de jóvenes con personalidades opuestas se une en un club artístico donde el dibujo se convierte en terapia. A través del color y la amistad, cada uno enfrenta sus inseguridades y encuentra su voz en medio del caos adolescente.

  • Fecha de estreno: 29 de octubre
  • Plataforma: TVING
  • Protagonistas: Park Ji-Hu, Jo Joon-Young, Choi Bo-Min, Park Yoo-Na
  • Género: Coming-of-age, drama juvenil
Notas relacionadas
'El genio y los deseos' en Netflix: ¿a qué hora sale el nuevo drama coreano?

'El genio y los deseos' en Netflix: ¿a qué hora sale el nuevo drama coreano?

LEER MÁS
'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extraen español

'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extraen español

LEER MÁS
Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extra en español

'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extra en español

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Cultura Asiática

'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del drama coreano tras su impactante final

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025