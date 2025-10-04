Estrenos de dramas coreanos octubre 2025: 'El genio y los deseos', '¿Te casarías conmigo' y más series en Netflix y Disney+
Desde 'El genio y los deseos' hasta 'Moon River', estas son todas las series coreanas de estreno de octubre de 2025. Los k-dramas marcan el regreso de actores como Kang Tae Oh y Kim Woo Bin.
- ¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del drama coreano tras su impactante final
- ¿A qué hora sale el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' (final) en español latino online?
La industria del entretenimiento surcoreano inicia octubre con una cartelera diversa que mezcla fantasía, comedia romántica, drama familiar y relatos históricos. Las plataformas globales como Netflix, Disney+ y Viki apuestan por títulos que no solo prometen audiencia, sino también consolidar el fenómeno k-drama en nuevos mercados. Este mes, las historias giran en torno a genios atrapados en lámparas, matrimonios fingidos, príncipes que cambian de cuerpo y familias que enfrentan la adultez en medio de crisis económicas.
Entre los estrenos más esperados figuran 'El genio y los deseos', protagonizado por Kim Woo Bin y Bae Suzy, y '¿Te casarías conmigo?', con Choi Woo Shik y Jung So Min. Ambos dramas encabezan la lista de lanzamientos en Netflix y Disney+, respectivamente, y marcan el regreso de parejas icónicas a la pantalla. A continuación, el detalle completo de las series que llegan este mes, con fechas, elencos y canales confirmados.
'Genie, Make a Wish' / 'El genio y los deseos'
Un genio que oculta su siniestra identidad es liberado de su lámpara tras mil años de encierro por una joven con rasgos extremos. Lo que comienza como un pacto de tres deseos se convierte en una historia de redención, humor y vínculos inesperados. La serie original de Netflix marca el reencuentro de Kim Woo Bin y Bae Suzy, quienes protagonizaron 'Uncontrollably Fond' en 2016.
- Fecha de estreno: 3 de octubre
- Plataforma: Netflix
- Protagonistas: Kim Woo Bin y Bae Suzy
- Género: fantasía, romance, comedia.
Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'. Foto: Netflix
'Would You Marry Me?' / '¿Te casarías conmigo?'
Una pareja decide fingir estar casada durante 90 días para ganar una casa como premio. En medio de la convivencia, los límites entre lo real y lo pactado se desdibujan, dando paso a emociones genuinas y conflictos inesperados. El drama explora el amor desde la estrategia y la vulnerabilidad.
- Fecha de estreno: 10 de octubre
- Canal: SBS en Coreal del Sur y Disney+ a nivel internacional
- Protagonistas: Choi Woo Shik y Jung So Min
- Género: comedia romántica.
PUEDES VER: ¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del drama coreano tras su impactante final
'Typhoon Family' / 'Familia Typhoon'
En plena crisis financiera de 1997, un joven hereda el negocio familiar y se ve obligado a enfrentar la adultez con decisiones que afectan a toda su familia. La serie coreana 'Typhoon Family' retrata el peso de las expectativas y el valor de reconstruirse en medio del caos.
- Fecha de estreno: 11 de octubre
- Plataforma: Netflix y tvN
- Protagonistas: Lee Jun Ho y Kim Min Ha
- Género: drama familiar.
'Moon River'
Un príncipe y una vendedora ambulante intercambian cuerpos tras un eclipse lunar. En medio de intrigas palaciegas y secretos del pasado, ambos deben adaptarse a sus nuevas vidas mientras descubren que el destino tiene sus propios planes.
- Fecha de estreno: 31 de octubre
- Plataforma: Viki
- Protagonistas: Kang Tae Oh, Kim Se Jeong
- Género: Histórico, romance, fantasía
'Spirit Fingers'
Un grupo de jóvenes con personalidades opuestas se une en un club artístico donde el dibujo se convierte en terapia. A través del color y la amistad, cada uno enfrenta sus inseguridades y encuentra su voz en medio del caos adolescente.
- Fecha de estreno: 29 de octubre
- Plataforma: TVING
- Protagonistas: Park Ji-Hu, Jo Joon-Young, Choi Bo-Min, Park Yoo-Na
- Género: Coming-of-age, drama juvenil