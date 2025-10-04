Estrenos de dramas coreanos octubre 2025: 'El genio y los deseos', '¿Te casarías conmigo' y más series en Netflix y Disney+

Nuevos dramas coreanos se estrenan en octubre de 2025 a través de plataformas como Netflix. | Foto: composición LR/MBC/SBS

Nuevos dramas coreanos se estrenan en octubre de 2025 a través de plataformas como Netflix. | Foto: composición LR/MBC/SBS

La industria del entretenimiento surcoreano inicia octubre con una cartelera diversa que mezcla fantasía, comedia romántica, drama familiar y relatos históricos. Las plataformas globales como Netflix, Disney+ y Viki apuestan por títulos que no solo prometen audiencia, sino también consolidar el fenómeno k-drama en nuevos mercados. Este mes, las historias giran en torno a genios atrapados en lámparas, matrimonios fingidos, príncipes que cambian de cuerpo y familias que enfrentan la adultez en medio de crisis económicas.

Entre los estrenos más esperados figuran 'El genio y los deseos', protagonizado por Kim Woo Bin y Bae Suzy, y '¿Te casarías conmigo?', con Choi Woo Shik y Jung So Min. Ambos dramas encabezan la lista de lanzamientos en Netflix y Disney+, respectivamente, y marcan el regreso de parejas icónicas a la pantalla. A continuación, el detalle completo de las series que llegan este mes, con fechas, elencos y canales confirmados.

'Genie, Make a Wish' / 'El genio y los deseos'

Un genio que oculta su siniestra identidad es liberado de su lámpara tras mil años de encierro por una joven con rasgos extremos. Lo que comienza como un pacto de tres deseos se convierte en una historia de redención, humor y vínculos inesperados. La serie original de Netflix marca el reencuentro de Kim Woo Bin y Bae Suzy, quienes protagonizaron 'Uncontrollably Fond' en 2016.

Fecha de estreno : 3 de octubre

: 3 de octubre Plataforma : Netflix

: Netflix Protagonistas : Kim Woo Bin y Bae Suzy

: Kim Woo Bin y Bae Suzy Género: fantasía, romance, comedia.

Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'. Foto: Netflix

'Would You Marry Me?' / '¿Te casarías conmigo?'

Una pareja decide fingir estar casada durante 90 días para ganar una casa como premio. En medio de la convivencia, los límites entre lo real y lo pactado se desdibujan, dando paso a emociones genuinas y conflictos inesperados. El drama explora el amor desde la estrategia y la vulnerabilidad.

Fecha de estreno : 10 de octubre

: 10 de octubre Canal : SBS en Coreal del Sur y Disney+ a nivel internacional

: SBS en Coreal del Sur y Disney+ a nivel internacional Protagonistas : Choi Woo Shik y Jung So Min

: Choi Woo Shik y Jung So Min Género: comedia romántica.

'Typhoon Family' / 'Familia Typhoon'

En plena crisis financiera de 1997, un joven hereda el negocio familiar y se ve obligado a enfrentar la adultez con decisiones que afectan a toda su familia. La serie coreana 'Typhoon Family' retrata el peso de las expectativas y el valor de reconstruirse en medio del caos.

Fecha de estreno : 11 de octubre

: 11 de octubre Plataforma : Netflix y tvN

: Netflix y tvN Protagonistas : Lee Jun Ho y Kim Min Ha

: Lee Jun Ho y Kim Min Ha Género: drama familiar.

'Moon River'

Un príncipe y una vendedora ambulante intercambian cuerpos tras un eclipse lunar. En medio de intrigas palaciegas y secretos del pasado, ambos deben adaptarse a sus nuevas vidas mientras descubren que el destino tiene sus propios planes.

Fecha de estreno : 31 de octubre

: 31 de octubre Plataforma : Viki

: Viki Protagonistas : Kang Tae Oh, Kim Se Jeong

: Kang Tae Oh, Kim Se Jeong Género: Histórico, romance, fantasía

'Spirit Fingers'

Un grupo de jóvenes con personalidades opuestas se une en un club artístico donde el dibujo se convierte en terapia. A través del color y la amistad, cada uno enfrenta sus inseguridades y encuentra su voz en medio del caos adolescente.