¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: lo que se sabe de la serie coreana tras su final

El final de 'Bon appétit, majestad' dejó a los fans con una mezcla de satisfacción y nostalgia. El drama coreano, protagonizado por Im Yoona y Lee Chaemin, se convirtió en uno de los títulos más comentados de la temporada, gracias a su combinación de romance, cocina real y una narrativa histórica con tintes fantásticos. Desde su estreno en agosto, la serie se mantuvo en el Top Global de Netflix en la categoría de series no habladas en inglés, y su episodio final, emitido el 28 de septiembre, fue seguido con atención por audiencias de todo el mundo.

La química entre los protagonistas fue tan intensa que muchos fans la calificaron como "legendaria". Aunque la producción fue concebida como una miniserie de 12 episodios, el éxito rotundo en Netflix y tvN han alimentado la presión por una segunda temporada.

¿'Bon appétit, majestad' tendrá segunda temporada?

A pesar de la presión de los fans, no hay planes confirmados para una segunda temporada. La serie fue diseñada como una miniserie de 12 episodios, y su desenlace resolvió todos los conflictos principales. Los únicos elementos que quedan sin explicación son cómo el rey Yi Heon logró viajar al futuro y encontrar a Ji Young en su nuevo restaurante, lo que ha servido como combustible para que muchos pidan contenido adicional para resolver este misterio. Sin embargo, los productores no han dado señales de querer continuar la historia.

La química entre Yoona y Chaemin ha sido uno de los puntos más celebrados por el público. Y aunque el éxito internacional podría abrir una posibilidad futura, por ahora 'Bon Appetit, Your Majesty' se despide como una obra cerrada, con un final que honra su planteamiento original.

Fans piden segunda temporada de 'Bon appétit, majestad' o un nuevo proyecto entre Lee Chaemin y Yoona

El impacto de la serie no se limita a Corea del Sur. 'Bon appétit, majestad' logró posicionarse como la más vista a nivel global en Netflix, y alcanzó en su episodio final un pico de aproximadamente 17% de rating nacional en su país de origen.

Su combinación de historia, fantasía y gastronomía logró captar la atención de públicos diversos, pero fue la conexión entre Lee Chaemin y Yoona lo que terminó por sostener el corazón emocional de la serie. Al inicio, hubo dudas por la diferencia de edad entre ambos —ella le lleva 11 años— y por el ingreso repentino de Chaemin, quien reemplazó a Park Seung Hoon y tuvo apenas un mes para prepararse antes de iniciar las grabaciones. Sin embargo, su química en pantalla superó expectativas y se convirtió en uno de los aspectos más celebrados por la audiencia.

Aunque los fans siguen pidiendo más capítulos e incluso un nuevo proyecto de Lee Chaemin y Yoona ambientado en la modernidad, el silencio de Netflix y tvN refuerza la idea de que la historia ha llegado a su fin. Por ahora, el misterio del viaje temporal de Yi Heon queda como el último suspiro de una serie que supo cerrar con elegancia y dejar huella.