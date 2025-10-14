HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Espectáculos

Magaly Medina critica las cirugías que Mauricio Diez Canseco se hizo en el rostro: "Irresponsabilidad total"

La conductora de espectáculos se refirió al cambio de look del popular Brad Pizza, quien reapareció en la TV, y dio con palo a sus ‘retoquitos’.

La ‘Urraca’ dio con palo a los retoquitos del pizzero. Foto: Composición LR
La ‘Urraca’ dio con palo a los retoquitos del pizzero. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina opinó sin filtro sobre la nueva apariencia física de Mauricio Diez Canseco, criticando duramente las cirugías estéticas a las que se sometió y cuestionando los resultados.

La “urraca” no pasó por alto la aparición del pizzero en televisión y consideró que, aunque el último lifting facial le quitó algunos años, el resultado no ha sido bueno y dejó en dudas el trabajo de su cirujano.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

lr.pe

 Magaly cuestiona los ‘retoquitos’ en el rostro de Diez Canseco

La conductora de espectáculos se centró en los retoques faciales de Mauricio Diez Canseco, quien recientemente fue visto en su programa sabatino en Panamericana, donde señaló cómo estos afectaron su expresión natural. Según Magaly, los resultados de su intervención fueron demasiado extremos.

“Solo con poner un antes y lo que ha quedado ahora, es una atrocidad lo que le han hecho. Debe ser que la gente se ve todos los días al espejo y se acostumbra a vivir con la monstruosidad que le han hecho (…) No hay que darle a cualquier carnicero el poder de que tasajeen nuestro cuerpo con irresponsabilidad total. Qué horror. Por eso debería demandarlo”, afirmó la presentadora.

Magaly hace un antes y después del rostro de Mauricio Diez Canseco. Captura: ATV

Magaly hace un antes y después del rostro de Mauricio Diez Canseco. Captura: ATV

PUEDES VER El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

lr.pe

Además, Magaly indicó que los cambios en el rostro del popular “Brad Pizza” le hicieron perder la naturalidad de su apariencia y lo “deformaron”. Para Medina, las ganas de Diez Canseco de lucir más joven solo provocaron que su piel se vea más estirada y con “los ojos desfigurados”.

“Alguien debe decirle, ¿no? Hay gente que no sé cómo pueden tolerar que le cambien la expresión del rostro y se lo deformen, porque mejor estaba con los cachetes caídos antes de someterse a una operación donde lo deformaron (…) le han dejado los ojos desfigurados. Está totalmente hundida, jalada y eso no es una buena operación. No sé cómo la gente puede tolerar que le hagan semejante daño a su físico. Si quería quitarse años de encima, pudo haber averiguado qué buenos cirujanos hay y ver cómo son sus resultados antes de quedar así”, agregó.

¿Quién es Mauricio Diez Canseco?

El pizzero es un empresario gastronómico muy conocido en Perú, famoso por su cadena de restaurantes Rústica y su estilo llamativo. Su vida pública ha sido marcada tanto por sus negocios como por su presencia en medios y eventos sociales, convirtiéndolo en un personaje habitual de la farándula.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

A lo largo de los años, su imagen de galán, sus relaciones mediáticas y su participación en el entretenimiento han hecho que cualquier cambio en su apariencia, como el reciente lifting facial, sea inmediatamente comentado y analizado por seguidores y medios de espectáculo.

Notas relacionadas
Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

LEER MÁS
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"

LEER MÁS
¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025