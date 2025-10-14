En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina opinó sin filtro sobre la nueva apariencia física de Mauricio Diez Canseco, criticando duramente las cirugías estéticas a las que se sometió y cuestionando los resultados.

La “urraca” no pasó por alto la aparición del pizzero en televisión y consideró que, aunque el último lifting facial le quitó algunos años, el resultado no ha sido bueno y dejó en dudas el trabajo de su cirujano.

Magaly cuestiona los ‘retoquitos’ en el rostro de Diez Canseco

La conductora de espectáculos se centró en los retoques faciales de Mauricio Diez Canseco, quien recientemente fue visto en su programa sabatino en Panamericana, donde señaló cómo estos afectaron su expresión natural. Según Magaly, los resultados de su intervención fueron demasiado extremos.

“Solo con poner un antes y lo que ha quedado ahora, es una atrocidad lo que le han hecho. Debe ser que la gente se ve todos los días al espejo y se acostumbra a vivir con la monstruosidad que le han hecho (…) No hay que darle a cualquier carnicero el poder de que tasajeen nuestro cuerpo con irresponsabilidad total. Qué horror. Por eso debería demandarlo”, afirmó la presentadora.

Magaly hace un antes y después del rostro de Mauricio Diez Canseco. Captura: ATV

Además, Magaly indicó que los cambios en el rostro del popular “Brad Pizza” le hicieron perder la naturalidad de su apariencia y lo “deformaron”. Para Medina, las ganas de Diez Canseco de lucir más joven solo provocaron que su piel se vea más estirada y con “los ojos desfigurados”.

“Alguien debe decirle, ¿no? Hay gente que no sé cómo pueden tolerar que le cambien la expresión del rostro y se lo deformen, porque mejor estaba con los cachetes caídos antes de someterse a una operación donde lo deformaron (…) le han dejado los ojos desfigurados. Está totalmente hundida, jalada y eso no es una buena operación. No sé cómo la gente puede tolerar que le hagan semejante daño a su físico. Si quería quitarse años de encima, pudo haber averiguado qué buenos cirujanos hay y ver cómo son sus resultados antes de quedar así”, agregó.

¿Quién es Mauricio Diez Canseco?

El pizzero es un empresario gastronómico muy conocido en Perú, famoso por su cadena de restaurantes Rústica y su estilo llamativo. Su vida pública ha sido marcada tanto por sus negocios como por su presencia en medios y eventos sociales, convirtiéndolo en un personaje habitual de la farándula.

A lo largo de los años, su imagen de galán, sus relaciones mediáticas y su participación en el entretenimiento han hecho que cualquier cambio en su apariencia, como el reciente lifting facial, sea inmediatamente comentado y analizado por seguidores y medios de espectáculo.