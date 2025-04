Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de un trágico incidente ocurrido. La familia del comediante, reconocido por su participación en el programa ‘JB en ATV’, está preocupada por su estado de salud y denuncia falta de información sobre las circunstancias de su caída en las calles de Lince. Tras el alarmante suceso, la hija de ‘Yuca’, Jasmín Espejo, ha expresado públicamente su angustia al ver a su padre al borde de la muerte, mientras los médicos luchan por estabilizarlo.

En un reciente informe emitido por el programa 'Día D', la hija de Enrique Espejo compartió desgarradores detalles sobre lo sucedido. La situación, que comenzó como una caída accidental, se ha convertido en un grave enigma que ha dejado a la familia del artista solicitando respuestas. Mientras tanto, el comediante sigue bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Hija de 'Yuca' revela que su padre está al borde la muerte

Jasmín Espejo, hija de Enrique Espejo, no pudo ocultar su dolor y preocupación al hablar sobre el estado crítico de su padre. En una entrevista, la joven relató que su padre llegó al Hospital Casimiro Ulloa en estado grave, en lo que los médicos describieron como un "traumashock". “Nos explicaron que estaba al borde de la muerte”, comentó, añadiendo que los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida tras el impacto sufrido. Esta noticia ha dejado a la familia completamente desconcertada, ya que la caída, que ocurrió la madrugada del 14 de marzo, no parecía presagiar una situación tan grave.

El comediante, quien fue encontrado en el suelo por un transeúnte en las calles de Lince, mostró signos de desorientación, según su hija. “Nos preocupa un poco y no entendemos por qué serenazgo no lo acompañó si vio que mi papá estaba como un poco desorientado, no lo sé preguntando como llegar. Por qué no lo acompañó”, señaló Jasmín, quien expresó su descontento por la falta de apoyo de serenazgo.

¿Qué pasó con Enrique Espejo 'Yuca'?

El incidente que involucra a Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, comenzó a cobrar relevancia después de que las cámaras de seguridad captaron su caída en las calles de Lince. Según los testimonios de su hija, el comediante estaba caminando hacia su casa cuando perdió el equilibrio y cayó. Aunque en un primer momento se pensó que la caída era un simple accidente, su estado empeoró considerablemente al llegar al hospital, donde los médicos confirmaron que su vida estuvo en riesgo debido a la gravedad del traumatismo.

Lo que más preocupa a la familia de ‘Yuca’ es que no solo se trató de una caída fortuita. La hija de Enrique Espejo cuestiona si hubo otras circunstancias que pudieron haber influido en el deterioro de su salud, y por ello exige una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles de lo sucedido. “Estamos pidiendo que se investigue para poder esclarecer que es lo que sucedió y si hubiera responsables por ese hecho, que asuman. Queremos que las autoridades nos apoyen”, añadió la joven.