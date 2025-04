El actor cómico Joao Castillo, integrante del programa ‘JB en ATV’, brindó una actualización sobre el delicado estado de salud de su compañero Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, quien fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un severo traumatismo encefalocraneano producto de una caída. El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de marzo, cuando el comediante fue encontrado inconsciente en las calles de Lince y trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde fue sometido a una compleja cirugía.

Tras la operación, Espejo fue trasladado al hospital Sabogal en el Callao, donde permaneció en UCI. Por su parte, su familia presentó una denuncia formal ante la sospecha de que pudo haber sido víctima de una agresión, por lo que solicitaron una investigación profunda para esclarecer lo ocurrido.

Joao Castillo brinda esperanzadora actualización sobre la salud de ‘Yuca’

El actor cómico Joao Castillo del programa ‘JB en ATV’, compartió con el medio Trome, alentadoras noticias sobre el estado de salud de su compañero Enrique Espejo, el popular ‘Yuca’. El comediante permaneció cerca de tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una aparatosa caída que comprometió seriamente su salud.

Según informó Joao Castillo, la salud de ‘Yuca’ ha mostrado una notable mejoría en los últimos días. “Está evolucionando y salió de la Unidad de Cuidados Intensivos”, dijo el cómico con evidente optimismo. En la actualidad, Enrique Espejo permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios, una señal favorable dentro de su complejo proceso de recuperación.

Además, Castillo anunció que el elenco de ‘JB en ATV’ se está organizando para visitarlo en el hospital y brindarle su apoyo en su recuperación. “El día martes iremos a verlo al hospital con una parte del elenco del programa”, comentó. Aunque aún no se tienen detalles sobre su alta médica, la mejoría de Espejo ha traído alivio y esperanza tanto a sus compañeros como a sus seguidores.

¿Cómo sucedió el accidente de 'Yuca'?

El accidente fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lince, las cuales captaron el momento exacto en que Enrique Espejo perdió el equilibrio y cayó al pavimento a las 3:47 a.m. del 14 de marzo. Después de la caída, un chofer lo auxilió y el personal de serenazgo llegó poco después para atender la emergencia. Inicialmente, ‘Yuca’ se mostró consciente y agradeció la ayuda, pero alrededor de las 4:20 a.m. se recibió una segunda alerta, informando que el comediante había quedado inconsciente. Las imágenes también revelaron que, a pesar de haberlo visto desorientado, el serenazgo no lo acompañó, lo que generó preocupación en su familia.

Jazmín Espejo, hija de 'Yuca', reveló que los médicos informaron que su padre estuvo al borde de la muerte, lo que aumentó las sospechas de que la caída podría haber sido provocada por una agresión previa. La familia ha solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y expresó su preocupación por la falta de atención del serenazgo. "No entendemos por qué no lo acompañaron si lo vieron desorientado preguntando cómo llegar", mencionó la hija del cómico en el programa Día D.