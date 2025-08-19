Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron en 2021 en una ceremonia civil privada en Trujillo. Sin embargo, la pareja ha decidido dar un nuevo paso en su historia de amor: organizar un matrimonio religioso en 2026. Esto fue confirmado por primera vez en 'Ponte en la cola' por la misma Ivana.

En un reportaje para 'América Hoy', Ivana compartió los detalles de los preparativos de su próxima boda, que se realizaría en Cusco. Entre sus primeras opciones destaca el Hotel Tambo del Inka, ubicado en Urubamba, una suite de lujo con vistas a los Andes y alejada del bullicio de la ciudad. Sin duda, será uno de los eventos más esperados del próximo año.

Ivana Yturbe menciona los preparativos para su boda religiosa

Ivana Yturbe explicó por qué eligió casarse por la vía religiosa en Cusco con el futbolista. "Siempre me gustó. Antes venía un montón, pero ahora, con el trabajo de Beto y lo que nos ha tocado vivir acá, estamos más que claros: queremos casarnos aquí sí o sí."

La elección del lugar no sería lo único relevante en los preparativos de la boda entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva, sino también los aspectos sentimentales. La 'Princesa Inca' compartió, además, sus planes con Beto para después de la ceremonia. "(Mi hija) está súper emocionada. Me dices: 'Ya quiero que sea el día', porque después del matri' le hemos prometido que viene la hermanita', confesó.

Ivana y Beto residen en Cusco

Actualmente, Ivana Yturbe y Beto Da Silva viven en Cusco, a donde se mudaron por los compromisos deportivos del futbolista con el club Cienciano. En una reciente entrevista en el pódcast ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el delantero resaltó la importancia del apoyo de su esposa en su carrera profesional.

“Ella tiene trabajo en Lima y todo, pero ella va conmigo. Piensa igual que yo, que siempre hay que estar juntos. Eso es difícil”, expresó Da Silva. “Ivana renuncia mucho por estar conmigo”, añadió, reconociendo el sacrificio que implica dejar atrás su entorno laboral y familiar para acompañarlo a distintas ciudades del país.