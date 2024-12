La muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, sacudió al mundo de la música y el entretenimiento el pasado octubre. Payne, de solo 31 años, falleció tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, donde disfrutaba de unas vacaciones. Las circunstancias de su fallecimiento permanecen bajo investigación judicial, con la reciente imputación de cinco personas por delitos que van desde homicidio involuntario hasta suministro de estupefacientes.

El caso se centra en el suministro de drogas y la presunta negligencia que rodeó los últimos momentos del artista. Según informes de las autoridades argentinas, dos de los imputados enfrentan prisión preventiva, mientras que otros tres, incluido un amigo cercano del cantante, han sido acusados de homicidio involuntario.

Amigo cercano de Liam Payne es procesado por su fatal muerte

Entre los procesados destaca Rogelio Nores, un empresario y amigo cercano de Liam Payne. La justicia argentina lo acusa de homicidio involuntario y le ha prohibido salir del país mientras avanzan las investigaciones. En declaraciones a medios británicos, Nores se defendió alegando no haber abandonado al artista durante aquel día trágico. “Fui al hotel varias veces ese día y me retiré 40 minutos antes de que ocurriera la tragedia. Había más de 15 personas en el vestíbulo conversando con él cuando me fui”, aseguró al medio Mail Online.

Los otros imputados incluyen a Gilda Martín y Esteban Grassi, gerente y encargado del hotel CasaSur, respectivamente. Según la acusación, ambos trasladaron a Payne a su habitación en lugar de brindarle la atención necesaria mientras mostraba claros signos de crisis. Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran como tres empleados cargaron al cantante, aparentemente inconsciente, fuera del vestíbulo del hotel hacia su habitación poco antes del incidente fatal.

Prisión preventiva para dos involucrados por suministro de drogas

El informe toxicológico reveló que en el cuerpo de Liam Payne había rastros de sustancias tóxicas como alcohol, MDMA, ketamina y cocaína rosa. Las autoridades determinaron que estas sustancias le fueron proporcionadas por Brian Paiz, exmesero de un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel CasaSur. Ambos enfrentan prisión preventiva bajo cargos de suministro de estupefacientes, un delito que podría acarrear penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Chats y registros de cámaras de seguridad muestran cómo ambos imputados entregaron drogas al cantante en varias ocasiones durante los días previos a su muerte. La fiscalía argentina sostiene que esta cadena de eventos contribuyó al desenlace fatal y que tanto los proveedores como quienes actuaron negligentemente en sus cuidados tienen responsabilidad en el caso.