Espectáculos

¿Angie Arizaga está embarazada de nuevo? Modelo rompe su silencio tras sorprendentes declaraciones de su esposo Jota Benz

Jota Benz encendió rumores de un posible embarazo de Angie Arizaga tras el viaje familiar que hicieron por el primer cumpleaños de su hijo Matteito. Esto dijo la exchica reality.

El primer hijo de Angie Arizaga y Jota Benz nació el 9 de agosto de 2024.
El primer hijo de Angie Arizaga y Jota Benz nació el 9 de agosto de 2024. | Foto: composición LR/América TV/Onda Cero

¿Angie Arizaga está esperando su segundo bebé? La exfigura de 'Esto es guerra' abordó los rumores de embarazo que se tejieron en torno a ella tras las recientes declaraciones de su esposo, Jota Benz, quien dejó abierta la posibilidad de la llegada de un hermanito para el pequeño Matteo.

La modelo brindó su postura en una reciente emisión de su programa en Radio Corazón, donde no pudo evitar la sorpresa al ser consultada sobre estas especulaciones. "¿Qué cosa?", dijo en un primer momento la querida exchica reality.

PUEDES VER: Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

lr.pe

Angie Arizaga revela si está embarazada por segunda vez

Los rumores sobre un segundo embarazo de Angie Arizaga surgieron tras declaraciones de Jota Benz en América TV. El hermano de Gino Assereto comentó que, luego de su reciente viaje a Punta Cana por el primer cumpleaños de Matteo, Angie regresó cansada y con sueño, lo que le recordó el contexto en que fue concebido su hijo. Así, dejó abierta la posibilidad de un nuevo bebé en camino, a un año del nacimiento de su primogénito. "El primer viaje que tuvimos por el cumpleaños de Angie, regresamos con Matteo. Este año, Angie está con sueño. Te lo juro, estoy asustado (…) Puede ser", expresó.

Al ser consultada sobre esta situación, la modelo primero expresó su sorpresa y luego aclaró que no está en la dulce espera, aunque no descartó ampliar su familia más adelante. "Yo he dicho que sí me gustaría un hermanito para Matteo, pero de aquí a tres años. Para mí es el tiempo indicado en el que me gustaría porque ya voy a agarrar cancha con Mateito para el segundo bebé", declaró en Radio Corazón.

PUEDES VER: Angie Arizaga responde por primera vez a Jely Reátegui tras ser tildada de "puerta": "Sé muy bien lo que valgo"

lr.pe

Angie Arizaga y Jota Benz celebran el primer año de su hijo en Punta Cana

Angie Arizaga y Jota Benz eligieron las playas de Punta Cana para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Matteo, en una escapada familiar que combinó descanso, sol y momentos emotivos. La pareja compartió parte de la experiencia en redes sociales, donde se les vio disfrutando junto al pequeño en el paradisíaco destino en República Dominicana, lejos del ruido mediático. Su primogénito nació el 9 de agosto de 2024.

