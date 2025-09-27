HOYSuscripcion LR Focus

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Espectáculos

El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: "Voy a regresar, lo juro"

La actriz peruana Camucha Negrete falleció el 27 de septiembre a los 80 años tras una enfermedad hepática, según lo confirmaron sus familiares a través redes sociales.

En redes sociales se viralizó un video de Camucha Negrete despidiéndose de la obra de teatro, donde estaba trabajando, por motivos de salud.
En redes sociales se viralizó un video de Camucha Negrete despidiéndose de la obra de teatro, donde estaba trabajando, por motivos de salud.

Camucha Negrete falleció este sábado 27 de septiembre a los 80 años a causa de una enfermedad hepática. El lamentable hecho fue confirmado por sus familiares a través de redes sociales, donde agradecieron las muestras de apoyo y cariño. “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”, se lee en el comunicado.

Con motivo de su fallecimiento, en redes sociales se viralizó un video en el que Camucha Negrete se despide de una obra de teatro en la que participaba, la cual tuvo que dejar por motivos de salud. “Voy a tener que dejar mi sillón por un tiempo. Es una urgencia médica que tengo, pero voy a dejar en reemplazo a una persona muy querida. Voy a regresar, te lo juro”, expresó la actriz durante la función.

PUEDES VER: Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

Camucha Negrete se despidió con un conmovedor mensaje de una obra de teatro debido a su estado de salud

En el video, se observa el momento en que ingresa Martha Figueroa, la actriz que entra en reemplazo de Camucha Negrete y que le dice: “Te cuido tu silla”. Sin embargo, la presentadora le aclara que solo sería por un tiempo. La nieta de la actriz peruana, Carmen Julia Chávez Negrete de Collantes, Paula Mejía, había revelado que su abuela atravesaba un delicado estado de salud. Según explicó, la actriz padecía una enfermedad hepática que no podía ser tratada.

Paula Mejía había declarado en varias ocasiones a medios de comunicación que su abuela no se encontraba bien de salud. En su momento, señaló al programa ‘América hoy’ que estaba en casa, tratando de recuperarse, y que cualquier tipo de tratamiento podía ser perjudicial debido al estado en el que se encontraba. Asimismo, en otra entrevista pidió una cadena de oración por su pronta recuperación y expresó que debían mantenerse fuertes en ese difícil momento.

