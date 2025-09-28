HOYSuscripcion LR Focus

Don Omar desmiente rumores de retiro y confirma que sigue en la música: “No tiene planes de abandonar”

Las afirmaciones sobre el posible retiro de Don Omar de la música han sido desmentidas por su equipo, quien asegura que el artista continúa comprometido con su carrera y tiene planes de lanzar un nuevo disco en 2026.

Don Omar desmiente que se retire de la música. Foto: Bilboard
Don Omar desmiente que se retire de la música. Foto: Bilboard | Difusión

Las especulaciones sobre el retiro del reconocido reguetonero Don Omar surgieron tras una entrevista con Telemundo, donde reflexionó sobre su legado y el impacto de su carrera. Sin embargo, su equipo aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y que el artista no tiene intenciones de abandonar la industria musical.

"Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario", reveló su equipo de trabajo. Agregaron también que el cantante está preparando un nuevo material y presentaciones para el 2026.  "Sus palabras fueron malinterpretadas", declararon.

Don Omar, conocido como el Rey del Reguetón, se encuentra en un momento de reflexión tras haber superado un cáncer de riñón el año pasado. A pesar de las confusiones, su futuro en la música se presenta prometedor, con planes de un nuevo álbum y una gira global.

PUEDES VER: Don Omar anuncia su retiro definitivo de la música tras 25 años de carrera y haría un tour mundial de despedida

lr.pe

¿Cuál fue la declaración malinterpretada de Don Omar?

En la entrevista que generó revuelo, Don Omar mencionó: "Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón". Estas palabras fueron interpretadas erróneamente como un anuncio de su retiro.

En 2017, Don Omar había anunciado su retiro de la música con la gira ‘Forever King, The Last Tour’. Sin embargo, esta despedida estuvo marcada por una disputa con su sello discográfico. A pesar de ello, el artista regresó a la escena musical en 2019, lanzando dos álbumes de estudio y realizando dos giras exitosas.

