Don Omar anuncia su retiro definitivo de la música tras 25 años de carrera y haría un tour mundial de despedida

Después de 25 años en la industria musical, Don Omar anunció su retiro de los escenarios para el año 2026, una noticia que impacta profundamente tanto al reggaetón como a millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, antes de despedirse de la música, el reconocido intérprete de ‘Danza Kuduro’ ha revelado que llevaría a cabo una gira mundial.

El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, aseguró que su decisión no es repentina, sino que ha sido cuidadosamente planificada. Además, tiene la intención de grabar nuevos discos y realizar una gira de despedida.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

Don Omar anunció su retiro de la música

En una reciente entrevista con la cadena Telemundo, el reconocido cantante Don Omar sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la música. “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Creo que el tiempo nos exigirá a cada uno de nosotros considerar el momento en que debemos pasar el batón”, afirmó.

Este anuncio llega tras su lucha contra el cáncer de riñón, enfermedad que superó en 2024 y que lo llevó a replantear sus prioridades. “Después del cáncer, nada se ve igual”, comentó Don Omar, quien ahora busca disfrutar plenamente de la vida. Además, el artista manifestó su interés en colaborar con otros músicos y dejar un legado significativo en la industria.

PUEDES VER: De rechazada a himno: la canción que Don Omar rescató y volvió un éxito mundial

¿Don Omar hará una gira mundial?

El reconocido intérprete de ‘Pobre diabla’ se prepara para una despedida memorable, anunciando el lanzamiento de dos discos que incluirán un recopilatorio de sus grandes éxitos y material inédito en colaboración con otros artistas.

Además, planea realizar una gira internacional que abarcará países como Estados Unidos. Sin embargo, el artista ha aclarado que no tiene intención de alejarse de la música de manera abrupta.

En definitiva, Don Omar ha decidido retirarse de los escenarios en 2026, después de 25 años de exitosa carrera en la música urbana. Esta decisión, fruto de una profunda reflexión sobre su trayectoria, su salud y el deseo de dejar un legado generacional, marca el final de una era. Su despedida incluirá dos discos y una gira que celebrará su significativo aporte al reguetón, prometiendo un cierre tan icónico como su carrera, y dejando una huella perdurable en el género.