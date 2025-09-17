HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Cine y series

Preestreno de ‘Los Patos y las Patas’: ¿en qué cines se puede ver la nueva película peruana inspirada en las canciones de Raúl Romero?

‘Los Patos y las Patas’ llega a los cines en preestreno este 17 de septiembre. El público podrá asistir en diversas salas, con horarios que varían en cada ubicación, desde las 4:40 p.m. hasta las 10:50 p.m.

Protagonizada por Gian Piero Díaz y Daniela Sarfati, cuenta con la participación musical de Raúl Romero. Esta producción de Jungle Pictures invita a disfrutar de su mensaje inspirador. Foto: difusión.
Protagonizada por Gian Piero Díaz y Daniela Sarfati, cuenta con la participación musical de Raúl Romero. Esta producción de Jungle Pictures invita a disfrutar de su mensaje inspirador. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Luego de su llamativo avant premier, donde el elenco e invitados especiales celebraron la llegada de esta producción que promete hacer reír, emocionar y cantar a grandes y chicos; ‘Los Patos y las Patas’ anuncia su preestreno desde este miércoles 17 de septiembre en diversos cines del país. Vale recordar, que el estreno oficial en todos los cines de Perú, es este jueves 18. 

‘Los Patos y las Patas’ está protagonizada por Gian Piero Díaz, Daniela Sarfati, Diego Villarán y Francisca Aronsson, junto a un destacado elenco. Además, cuenta con la participación musical del querido Raúl Romero, quien aporta su inconfundible sello a la historia.

Producida por Jungle Pictures y distribuida por Diamond Films, ‘Los Patos y las Patas’ combina humor, música y romance en una historia entrañable que transmite un mensaje inspirador para toda la familia.

PUEDES VER: ‘Los Patos y las Patas’ llegará a los cines: estreno y reparto de la nueva comedia peruana

lr.pe

¿Dónde ver el preestreno de ‘Los Patos y las Patas’?

El público podrá disfrutar de ‘Los Patos y las Patas’ en preestreno en las principales salas del país en los siguientes cines y horarios:

Horarios en Cineplanet

  • Cineplanet Arequipa Real Plaza a las 5:10 p.m.
  • Cineplanet Brasil a las 7:50 p.m.
  • Cineplanet Chiclayo Real Plaza a las 9:50 p.m.
  • Cineplanet El Polo a las 9:20 p.m.
  • Cineplanet Mall del Sur a las 7:50 p.m.
  • Cineplanet Norte a las 6:35 p.m.
  • Cineplanet Plaza Santa Catalina a las 4:40 p.m.
  • Cineplanet Puruchuco a las 9:30 p.m.
  • Cineplanet Salaverry a las  5:20 p.m.
  • Cineplanet San Juan de Lurigancho a las  9:50 p.m.
  • Cineplanet San Miguel a las  5:45 p.m.
  • Cineplanet Villa María del Triunfo a las  9:50 p.m.

Horarios en Cinemark

  • Cinemark Jockey Plaza a las 8:30 p.m. / 10:50 p.m.
  • Cinemark Angamos a las 10:40 p.m.
  • Cinemark Bellavista a las 8:30 p.m. / 10:50 p.m.
  • Cinemark Mall Aventura Plaza a las 8:40 p.m.
  • Cinemark San Miguel a las 9:30 p.m.

Horarios en Cinestar

  • Cinestar Excelsior a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Cinestar Breña a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Cinestar Comas a las 6:45 p.m. 
  • Cinestar Sur a las 7:15 p.m. / 9:15 p.m.
  • Cinestar UNI a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Cinestar San Juan a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Cinestar Chimbote a las 7:00 p.m. 
  • Cinestar Tarapoto a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

Horarios en Movie Time

  • Movie Time Chorrillos a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Movie Time Basadre a las 6:45 p.m. / 8:45 p.m.
  • Movie Time Villa El Salvador II a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Movie Time Huaral a las 7:15 p.m.
  • Movie Time Barranca a las 7:00 p.m.
  • Movie Time Cañete a las 7:00 p.m.
  • Movie Time Chincha a las 7:00 p.m.
  • Movie Time Pisco a las 7:00 p.m.
  • Movie Time Iquitos a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Movie Time Iquitos Premium a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.
  • Movie Time Jaén a las 7:00 p.m.
Notas relacionadas
Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

LEER MÁS
‘Ángelo en el bosque mágico’ llega a los cines nacionales: estreno y trama de la película animada

‘Ángelo en el bosque mágico’ llega a los cines nacionales: estreno y trama de la película animada

LEER MÁS
Dwayne 'La Roca' Johnson sorprende a sus seguidores con impactante cambio físico para protagonizar 'The Smashing Machine'

Dwayne 'La Roca' Johnson sorprende a sus seguidores con impactante cambio físico para protagonizar 'The Smashing Machine'

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Liverpool contra Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver partido por Champions League

Estados Unidos: fiscal que llevó caso de Jeffrey Epstein demanda al gobierno tras su despido

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía inició debate de nueva liberación de fondos de pensiones

Cine y series

Estreno de la película “Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía”

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena en Netflix este jueves 25 de septiembre: todo lo que debes saber

Hannah Einbinder en los Emmy 2025: "Liberen a Palestina"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota