Protagonizada por Gian Piero Díaz y Daniela Sarfati, cuenta con la participación musical de Raúl Romero. Esta producción de Jungle Pictures invita a disfrutar de su mensaje inspirador. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Luego de su llamativo avant premier, donde el elenco e invitados especiales celebraron la llegada de esta producción que promete hacer reír, emocionar y cantar a grandes y chicos; ‘Los Patos y las Patas’ anuncia su preestreno desde este miércoles 17 de septiembre en diversos cines del país. Vale recordar, que el estreno oficial en todos los cines de Perú, es este jueves 18.

‘Los Patos y las Patas’ está protagonizada por Gian Piero Díaz, Daniela Sarfati, Diego Villarán y Francisca Aronsson, junto a un destacado elenco. Además, cuenta con la participación musical del querido Raúl Romero, quien aporta su inconfundible sello a la historia.

Producida por Jungle Pictures y distribuida por Diamond Films, ‘Los Patos y las Patas’ combina humor, música y romance en una historia entrañable que transmite un mensaje inspirador para toda la familia.

¿Dónde ver el preestreno de ‘Los Patos y las Patas’?



El público podrá disfrutar de ‘Los Patos y las Patas’ en preestreno en las principales salas del país en los siguientes cines y horarios:

Horarios en Cineplanet

Cineplanet Arequipa Real Plaza a las 5:10 p.m.

Cineplanet Brasil a las 7:50 p.m.

Cineplanet Chiclayo Real Plaza a las 9:50 p.m.

Cineplanet El Polo a las 9:20 p.m.

Cineplanet Mall del Sur a las 7:50 p.m.

Cineplanet Norte a las 6:35 p.m.

Cineplanet Plaza Santa Catalina a las 4:40 p.m.

Cineplanet Puruchuco a las 9:30 p.m.

Cineplanet Salaverry a las 5:20 p.m.

Cineplanet San Juan de Lurigancho a las 9:50 p.m.

Cineplanet San Miguel a las 5:45 p.m.

Cineplanet Villa María del Triunfo a las 9:50 p.m.



Horarios en Cinemark

Cinemark Jockey Plaza a las 8:30 p.m. / 10:50 p.m.

Cinemark Angamos a las 10:40 p.m.

Cinemark Bellavista a las 8:30 p.m. / 10:50 p.m.

Cinemark Mall Aventura Plaza a las 8:40 p.m.

Cinemark San Miguel a las 9:30 p.m.



Horarios en Cinestar

Cinestar Excelsior a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

Cinestar Breña a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

Cinestar Comas a las 6:45 p.m.

Cinestar Sur a las 7:15 p.m. / 9:15 p.m.

Cinestar UNI a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

Cinestar San Juan a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

Cinestar Chimbote a las 7:00 p.m.

Cinestar Tarapoto a las 7:00 p.m. / 9:00 p.m.



Horarios en Movie Time