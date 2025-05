La exchica reality Angie Arizaga contó por primera vez que sus padres, Don Lucho Arizaga e Iris Ruiz, decidieron ponerle fin a su matrimonio. Aunque la separación ocurrió hace cinco años, la influencer rompió en llanto al asegurar que la decisión le afectó bastante, especialmente ahora que es una adulta.

Durante una entrevista con el periodista Fernando Díaz en el pódcast de Radio Felicidad, la también pareja de Jota Benz habló con sinceridad sobre este difícil episodio familiar y reveló como se llevan actualmente sus progenitores.

Angie Arizaga confiesa el dolor que aún siente por la separación de sus padres

Cuando la entrevista transcurría con normalidad, en la que Angie Arizaga, de 33 años, hablaba del apoyo incondicional que recibió de sus padres a lo largo de su carrera como chica reality, la modelo no pudo contener las lágrimas. Con la voz entrecortada, reveló que sus progenitores decidieron separarse hace cinco años, una medida que aún le sigue doliendo.

"Dicen que duele más cuando eres grande que cuando eres niña, cuando eres niña te acostumbras a ver a tus padres separados. Es un proceso, fue difícil (…) Me quiebra mi familia..", señaló mientras se limpiaba las lágrimas.

Asimismo, indicó que, pese a que la separación de sus padres le chocó bastante, ella no se dejó consumir por la tristeza y se mostró fuerte por sus hermanos menores. "Lo que detonó que dijo ‘Angie madura, crece’, es el tema de mis papás, el tema me afectó muchísimo. Es dar el ejemplo a mis hermanos, ellos me han dado su soporte, el que mis padres no me vean mal, ha hecho que no se pongan sensibles y mal, no quería interferir, pero eso fue mi último detonante para tomar al toro por las astas y empezar a crecer", afirmó.

¿Cómo se llevan los padres de Angie Arizaga?

Angie Arizaga también contó que, a pesar de la separación, la relación entre sus padres es muy buena y que ahora mantienen una amistad sincera. Según reveló, todos los domingos se reúnen para compartir tiempo en familia, especialmente con Matteito, el hijo que tiene con Jota Benz.

“Mis papás se llevan muy bien, son amigos, hablan todos los días. Pero bueno, era mejor que se separen. Igual, la unión familiar siempre está. Hacemos reuniones, nos juntamos todos, y Matteito es feliz con sus dos abuelos”, comentó.

La modelo volvió a reconocer que no fue fácil aceptar la situación, pero cree que fue lo mejor para ellos. “Sí choca bastante, porque una está acostumbrada a esos momentos familiares, pero siento que fue lo correcto. Lo que me importa es que mis papás sean felices”, agregó.