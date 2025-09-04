HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Nidia Bermejo, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, genera indignación por tratar mal a perro callejero: "Los animales merecen un respeto"

Nidia Bermejo, quien da vida a Olinda Zapallal en ‘Al fondo hay sitio’, viene siendo duramente criticada tras filtrarse un video en el que aparece tratando mal a un can en plena grabación de la serie. 

Nidia Bermejo forma parte de 'Al fondo hay sitio' desde inicios de 2024. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.
Nidia Bermejo forma parte de 'Al fondo hay sitio' desde inicios de 2024. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.

Nidia Bermejo, actriz que interpreta a Olinda Zapallal en ‘Al fondo hay sitio’, está envuelta en una fuerte polémica tras la filtración de imágenes en las que se le ve tratando mal a un perrito callejero. El hecho ocurrió en plena vía pública mientras se encontraban grabando escenas de la serie.

En el clip se aprecia como un pequeño can se cruza en una de las locaciones y se recuesta en una vereda frente de la actriz y a sus compañeros de reparto. Sin embargo, nadie imaginó que Bermejo reaccionaría de mala manera, retirándolo de forma agresiva con su pie para continuar con la toma.

El comportamiento de la actriz generó indignación entre los seguidores de la producción, quienes no dudaron en expresar su rechazo a través de las redes sociales. Pese a la controversia, la protagonista de ‘AFHS’, considerada una de las más queridas de la serie, aún no se ha pronunciado por lo sucedido.

PUEDES VER: Nidia Bermejo de 'Al fondo hay sitio' y su novia Lucía Covarrubias CELEBRAN obtención de la RESIDENCIA mexicana

lr.pe

Usuarios decepcionados con Nidia Bermejo tras video en el que trata mal a perro callejero

El video donde Nidia Bermejo empuja con el pie a un perro callejero fue duramente criticado en redes sociales, donde muchos señalaron que no era la forma correcta de hacerlo.

“Hay otras maneras de sacarlo sin patear”, “Estos perritos no le hacen daño a nadie”, “¿Pero no sería mejor pasar por el costado?”, “Lamentablemente estos artistas son unos divos”, “Los animales merecen un respeto como cualquier otro ser vivo”, “Qué tiene de malo el perrito que solo estaba echado sin molestar a nadie”, “Uno le da fama y ellos se le suben los humos”, fueron algunos de los cientos de comentarios en rechazo.

Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a Nidia Bermejo, afirmando que no se trató de una agresión.  

“Yo no le veo nada de malo, lo movió con el pie porque estaba con las manos ocupadas”, “Hay gente que todo lo ve un problema, no a todos nos gustan los perros”, “¿Acaso lo pateó?”, “Es algo normal, tanto animal abandonado”, “Yo solo veo que le estaba diciendo ‘amigo, muévete que tenemos grabación”, argumentaron otros cibernautas.

PUEDES VER: 'Al fondo hay sitio': ¿cuántos años se llevan Gustavo Bueno y Nidia Bermejo en la vida real?

lr.pe

¿Quién es la novia de Nidia Bermejo?

Actualmente, Nidia Bermejo mantiene una relación sentimental con la cantante Lucía Covarrubias, quien el año pasado festejaron haber obtenido la residencia permanente en México. En un futuro, ambas radicarán en ese país en donde buscarán oportunidades en sus respectivas profesiones.

Se desconoce desde cuando iniciaron su romance, ya que en sus redes sociales no compartieron el momento en que oficializaron su relación. Sin embargo, Bermejo suele compartir imágenes junto a Covarrubias, en las que ambos aparecen siempre sonrientes.

