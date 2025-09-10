HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

El artista español Alejandro Sanz vuelve a Lima como parte de su gira mundial '¿Y ahora qué?', con un concierto único en el Estadio Nacional. Conoce cuándo es el show y cómo comprar entradas a través de Teleticket.

Alejandro Sanz se reencontrará con su público peruano el 2026. Foto: Composición LR/Captura/Andina Noticias
Alejandro Sanz se reencontrará con su público peruano el 2026. Foto: Composición LR/Captura/Andina Noticias

El reconocido cantautor Alejandro Sanz volverá al escenario limeño con un esperado concierto en Perú que promete emocionar a miles de fanáticos. El intérprete de 'Corazón partío' se reencontrará con su público peruano el próximo martes 25 de febrero de 2026 como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, en la que presenta una faceta más íntima y reflexiva de su carrera artística.

Este regreso se da en el marco de una propuesta renovada, donde Sanz busca conectar profundamente con las emociones de su audiencia a través de un repertorio cargado de nostalgia y sentimiento. Con más de tres décadas en la industria, el artista continúa marcando hitos en la música hispana y Perú será uno de los puntos clave en su recorrido internacional.

¿Cuándo será el concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El esperado concierto de Alejandro Sanz en Perú se realizará el martes 25 de febrero de 2026. El evento forma parte de su gira “¿Y ahora qué?”, título que representa una interrogante profundamente humana que el artista ha transformado en canciones que invitan a la introspección y la conexión emocional.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de grandes clásicos como 'Amiga mía', 'No es lo mismo', 'Mi soledad y yo', 'Corazón partio' y otros éxitos que han acompañado distintas generaciones. Cabe precisar que en los últimos días se especulaba con la llegada del cantautor europeo a suelo peruano y hoy se confirma la noticia, la cual desató gran euforia en redes sociales.

¿Dónde será el concierto de Alejandro Sanz en Perú?

El Estadio Nacional de Lima será el escenario elegido para recibir nuevamente a Alejandro Sanz en concierto. Este recinto, con capacidad para más de 40 mil personas, ha albergado los shows más importantes del país y será testigo de una noche única cargada de música y recuerdos.

Sanz ha elegido a Lima como una de las paradas esenciales de su gira, consolidando su vínculo con el público peruano, que ha seguido fielmente su trayectoria desde los años 90. La capital peruana vivirá un reencuentro musical que promete ser inolvidable para sus seguidores.

Concierto de Alejandro Sanz en Perú: venta de entradas vía Teleticket

La venta de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Perú se realizará a través de la plataforma Teleticket, donde los fanáticos podrán adquirir sus boletos desde el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. en una etapa de preventa exclusiva.

Durante esta primera fase, quienes cuenten con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15% sobre el precio regular de las entradas. Este beneficio estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los interesados ingresar puntualmente a Teleticket para asegurar su lugar en el espectáculo.

Aunque los precios oficiales de las entradas aún no han sido publicados, se espera que se habiliten diversas zonas dentro del Estadio Nacional, con tarifas ajustadas a cada sector para permitir que más personas puedan disfrutar del regreso de uno de los artistas más influyentes del pop en español.

Notas relacionadas
Alejandro Sanz envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras admitir romance con fan de 18 años: “Nada va a hacer que cambie con ustedes”

Alejandro Sanz envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras admitir romance con fan de 18 años: “Nada va a hacer que cambie con ustedes”

LEER MÁS
Joven acusa a Alejandro Sanz de manipulación y abuso emocional: “Una terrible pesadilla”

Joven acusa a Alejandro Sanz de manipulación y abuso emocional: “Una terrible pesadilla”

LEER MÁS
Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

LEER MÁS
Carlos Galdós confiesa que no dejará herencia a sus tres hijos y da su polémica razón: “Se los hice saber”

Carlos Galdós confiesa que no dejará herencia a sus tres hijos y da su polémica razón: “Se los hice saber”

LEER MÁS
Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

LEER MÁS
Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

LEER MÁS
Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

LEER MÁS
Madre de Hugo García sorprende al confirmar ruptura de su hijo con Alessia Rovegno: "Son etapas de la vida"

Madre de Hugo García sorprende al confirmar ruptura de su hijo con Alessia Rovegno: "Son etapas de la vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Dólar cerró en S/3,49, su nivel más bajo en cinco años y se acerca a S/3,45 por efecto de Trump

Entretenimiento

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

Magaly Medina encara a Guillermo Dávila y lo cuestiona por su intento de reconciliarse con su hijo Vasco Madueño: “Lo utilizó para su concierto”

Raymond Cruz, actor que interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad, fue arrestado por altercado con menor de edad en Los Ángeles

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Jalón de orejas: Carlincatura ironiza tras llamado de atención del Alto Comisionado de la ONU al Perú por Ley de Amnistía

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota