El reconocido cantautor Alejandro Sanz volverá al escenario limeño con un esperado concierto en Perú que promete emocionar a miles de fanáticos. El intérprete de 'Corazón partío' se reencontrará con su público peruano el próximo martes 25 de febrero de 2026 como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, en la que presenta una faceta más íntima y reflexiva de su carrera artística.

Este regreso se da en el marco de una propuesta renovada, donde Sanz busca conectar profundamente con las emociones de su audiencia a través de un repertorio cargado de nostalgia y sentimiento. Con más de tres décadas en la industria, el artista continúa marcando hitos en la música hispana y Perú será uno de los puntos clave en su recorrido internacional.

¿Cuándo será el concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El esperado concierto de Alejandro Sanz en Perú se realizará el martes 25 de febrero de 2026. El evento forma parte de su gira “¿Y ahora qué?”, título que representa una interrogante profundamente humana que el artista ha transformado en canciones que invitan a la introspección y la conexión emocional.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de grandes clásicos como 'Amiga mía', 'No es lo mismo', 'Mi soledad y yo', 'Corazón partio' y otros éxitos que han acompañado distintas generaciones. Cabe precisar que en los últimos días se especulaba con la llegada del cantautor europeo a suelo peruano y hoy se confirma la noticia, la cual desató gran euforia en redes sociales.

¿Dónde será el concierto de Alejandro Sanz en Perú?

El Estadio Nacional de Lima será el escenario elegido para recibir nuevamente a Alejandro Sanz en concierto. Este recinto, con capacidad para más de 40 mil personas, ha albergado los shows más importantes del país y será testigo de una noche única cargada de música y recuerdos.

Sanz ha elegido a Lima como una de las paradas esenciales de su gira, consolidando su vínculo con el público peruano, que ha seguido fielmente su trayectoria desde los años 90. La capital peruana vivirá un reencuentro musical que promete ser inolvidable para sus seguidores.

Concierto de Alejandro Sanz en Perú: venta de entradas vía Teleticket

La venta de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Perú se realizará a través de la plataforma Teleticket, donde los fanáticos podrán adquirir sus boletos desde el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. en una etapa de preventa exclusiva.

Durante esta primera fase, quienes cuenten con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15% sobre el precio regular de las entradas. Este beneficio estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los interesados ingresar puntualmente a Teleticket para asegurar su lugar en el espectáculo.

Aunque los precios oficiales de las entradas aún no han sido publicados, se espera que se habiliten diversas zonas dentro del Estadio Nacional, con tarifas ajustadas a cada sector para permitir que más personas puedan disfrutar del regreso de uno de los artistas más influyentes del pop en español.