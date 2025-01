‘Debí tirar más fotos’ marca el sexto trabajo de estudio de Bad Bunny, continuando con la costumbre del artista de sorprender a sus seguidores al lanzar música en fechas inusuales en el ámbito de la industria musical.

A medida que avanzaban los meses, se han ido desvelando detalles sobre los títulos de las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny, mostrando la estética del disco y la intención musical y reflexiva de las letras. En este contexto, el público ha recibido muy bien el nuevo disco del puertorriqueño, titulado ‘Debí tirar más fotos’.

Bad Bunny sobre su nuevo álbum

De acuerdo con lo que se evidencia en el nuevo disco de Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos’, el cantante buscó rendir homenaje a Puerto Rico, mostrando una celebración cultural en cada una de sus canciones.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría”, señaló el artista en un comunicado de prensa.

Asimismo, Bad Bunny reveló que este disco ha sido de gran ayuda, porque se ha auto descubierto al escribir cada una de las canciones.

“Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque, a su vez, yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”, añadió.

Lista de las 17 canciones del nuevo álbum

El álbum de Bad Bunny, que consta de 17 temas, resalta el talento puertorriqueño a través de colaboraciones con artistas como Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta y RaiNao.

“Soy puertorriqueño, soy caribeño y por mi sangre corre mi música, mi cultura, mi historia y la de mi tierra, desde la plena hasta el reggaetón. En el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es Benito Antonio, quién es Puerto Rico. Lo mejor está por venir”, concluyó el cantante.

Estas son las canciones del nuevo álbum: