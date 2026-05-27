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La madre de Nadeska Widausky rompió su silencio y se pronunció sobre las acusaciones de proxenetismo y trata de personas que han sacudido a la influencer. Al borde del llanto, la defendió y aseguró que no hay fundamento en la denuncia, que, según indicó, provino de un familiar que se niega a saldar una deuda de 6 mil dólares. La mujer enfatizó que su hija tiene un hijo y confió en que la verdad prevalecerá, al apelar a la justicia y a la fe.

La versión de la madre coincide con lo que la propia modelo declaró ante la prensa el 26 de mayo, tras pasar por medicina legal. La influencer señaló que el responsable del malentendido sería su primo, Jefferson Rubiños Olaya, a quien acusó directamente de proxenetismo y aclaró que no existe tráfico de drogas, sino que todo se habría gestado para obtener beneficios de estadía en Bélgica.

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Madre de Nadeska Widausky la defiende de acusaciones

La madre de Nadeska Widausky se mostró visiblemente afectada al hablar con los medios de comunicación y salió en defensa de su hija ante las fuertes acusaciones que pesan sobre ella.

'Jefferson, mi hija se portó bien contigo y te prestó los 6 mil dólares para que vayas (a Bélgica). Lo que ha hecho tu mujer no es', expresó con evidente molestia, dejando claro su rechazo a la versión presentada por el familiar.

Al borde de quebrarse, continuó su defensa y apeló a la inocencia y responsabilidad de su hija. 'Nadeska tiene un hijo y hay un Dios... yo no sé por qué, Jefferson Rubiños Olaya, te has portado así con mi hija', agregó, reafirmando que las acusaciones carecen de fundamento y confiando en que la verdad finalmente se impondrá.

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Todo se habría originado por una deuda pendiente

Según la madre de Nadeska Widausky, todo el conflicto que ha derivado en la orden de arresto contra su hija tendría su origen en un asunto económico con su primo. Al ser consultada sobre el motivo que habría llevado a Jefferson Rubiños Olaya a presentar la denuncia, respondió con contundencia: 'No le quería pagar su dinero, no le pagó', haciendo referencia a los 6 mil dólares que, según su versión, Nadeska había prestado de buena fe.

La mujer también explicó que la denuncia en realidad habría sido impulsada por la pareja de Jefferson. 'Ella ha denunciado a Nadeska diciendo que mi hija la está amenazando. Con esa base fue, puso la denuncia y se la han dado', indicó, asegurando que las acusaciones carecen de sustento y fueron construidas con el objetivo de perjudicar a su hija.