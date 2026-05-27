Dictan nueve meses de prisión preventiva contra acusado de atropellar a dos menores y huir en Huamachuco

El magistrado determinó que Acevedo no auxilió a las víctimas y se dio a la fuga tras el incidente. Fuente: difusión.

El magistrado determinó que Acevedo no auxilió a las víctimas y se dio a la fuga tras el incidente. Fuente: difusión.

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El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco dispuso nueve meses de prisión preventiva para Víctor Acevedo Otiniano, quien es sindicado de atropellar a dos menores, no auxiliarlos y darse a la fuga.

Tras evaluar los elementos presentados, el juez ordenó su internamiento en el penal de varones de El Milagro hasta el inicio de su juicio de juzgamiento.