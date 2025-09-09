Alicia Retto, reportera de Latina Televisión, lamentó en Instagram el fallecimiento del periodista Jaime Chincha. "Qué shock esta noticia. No puedo creerlo", escribió en su publicación. La comunicadora recordó con emoción las anécdotas que vivió junto a quien consideró una figura clave en su formación, y lamentó no haber tenido la oportunidad de decírselo en vida.

Además, la periodista contó que Chincha fue su profesor en la universidad y que también llegó a considerarlo un amigo. "Me enseñó a levantar notas, a correr desde la comisión para editar rápido y ganarme la abridora de la pauta", relató. "Cuando no lo lograba y me entristecía, me decía: 'Tranquila, tú sabes que lo hiciste bien'. Y cuando lo conseguía, me decía: '¡Así, siempre!'".

Agregó que fue él quien la llevó a Latina Televisión y que siempre lo admiró por su talento y generosidad. "Veía lo bueno que era narrando noticias, comentando. Y me enseñaba. Me explicaba cada paso; tenía esa magia maravillosa que pocos tienen: la de ayudarte a crecer con la mejor predisposición", afirmó.

La amistad de Alicia Retto y Jaime Chincha

La periodista Alicia Retto recordó con gratitud la amistad que la unía a Jaime Chincha. Contó que siempre valoró su cercanía, no solo por los libros sobre televisión que le regaló o la ayuda que le brindó con su tesis, sino por su constante disposición a aconsejarla, corregirla cuando era necesario y estar presente en los momentos importantes de su formación. “Alguna vez me dijo: ‘He creado un monstruo’, cuando era reportera de vivos y no se me escapaba una. Me lo decía riendo, disfrutando mis locuras, mis relatos”, rememoró.

“Jaime siempre tendrá mi agradecimiento y mi cariño. Espero que, donde estés, sepas cuánto te quiero”, expresó Retto.