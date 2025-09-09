HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha y recuerda con emoción al periodista: "Fue mi profesor (..) fue mi amigo"

La periodista compartió emotivas anécdotas junto a Jaime Chincha, quien fue su profesor y la persona que la llevó a Latina Televisión.

Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha
Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha | Foto: Composición LR/ Latina / Difusión

Alicia Retto, reportera de Latina Televisión, lamentó en Instagram el fallecimiento del periodista Jaime Chincha. "Qué shock esta noticia. No puedo creerlo", escribió en su publicación. La comunicadora recordó con emoción las anécdotas que vivió junto a quien consideró una figura clave en su formación, y lamentó no haber tenido la oportunidad de decírselo en vida.

Además, la periodista contó que Chincha fue su profesor en la universidad y que también llegó a considerarlo un amigo. "Me enseñó a levantar notas, a correr desde la comisión para editar rápido y ganarme la abridora de la pauta", relató. "Cuando no lo lograba y me entristecía, me decía: 'Tranquila, tú sabes que lo hiciste bien'. Y cuando lo conseguía, me decía: '¡Así, siempre!'".

Agregó que fue él quien la llevó a Latina Televisión y que siempre lo admiró por su talento y generosidad. "Veía lo bueno que era narrando noticias, comentando. Y me enseñaba. Me explicaba cada paso; tenía esa magia maravillosa que pocos tienen: la de ayudarte a crecer con la mejor predisposición", afirmó.

PUEDES VER: César Hildebrandt recuerda a Jaime Chincha tras su partida: "Nos apenó mucho. Un buen muchacho, un buen hombre"

lr.pe

La amistad de Alicia Retto y Jaime Chincha

La periodista Alicia Retto recordó con gratitud la amistad que la unía a Jaime Chincha. Contó que siempre valoró su cercanía, no solo por los libros sobre televisión que le regaló o la ayuda que le brindó con su tesis, sino por su constante disposición a aconsejarla, corregirla cuando era necesario y estar presente en los momentos importantes de su formación. “Alguna vez me dijo: ‘He creado un monstruo’, cuando era reportera de vivos y no se me escapaba una. Me lo decía riendo, disfrutando mis locuras, mis relatos”, rememoró.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Jaime siempre tendrá mi agradecimiento y mi cariño. Espero que, donde estés, sepas cuánto te quiero”, expresó Retto.

Notas relacionadas
Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

LEER MÁS
Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Familia y amigos dan el último adiós a Jaime Chincha en ceremonia privada: "Era muy joven. No es una edad para irse"

Familia y amigos dan el último adiós a Jaime Chincha en ceremonia privada: "Era muy joven. No es una edad para irse"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

LEER MÁS
Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

LEER MÁS
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

LEER MÁS
Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"

Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"

LEER MÁS
Hugo García respalda a Isabella Ladera tras polémica con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Hugo García respalda a Isabella Ladera tras polémica con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Ecuador vs Argentina EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026: ¿Messi jugará el partido?

Espectáculos

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota