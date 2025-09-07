HOYSuscripcion LR Focus

Milena Zárate conmueve al confesar su dura experiencia con su primera pareja: “Fue terrible”

Milena Zárate conmueve al revelar su fuerte experiencia con su primera pareja y confiesa con nostalgia la perdida que sufrió en su juventud en su segunda en 'El valor de la verdad'.

Milena Zárate confiesa esta verdad de su dolorosa pasado. Foto: Composición LR/Captura.
Milena Zárate, conocida cantante y modelo colombiana radicada en Perú, volvió a sorprender al público al abrir una de las páginas más duras y dolorosas de su vida. Durante su segunda participación en 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz, la artista relató lo que fue su primera experiencia de pareja, marcada por la timidez, la inmadurez y, lamentablemente, por situaciones que hoy reconoce como un verdadero abuso.

Hoy, con más madurez y experiencia, la artista se atreve a contar su historia con el fin de dar un mensaje de reflexión y fortaleza. Su testimonio no solo visibiliza una experiencia personal dolorosa, sino que también se convierte en un llamado de atención sobre la importancia de reconocer los límites.

¿Qué dijo Milena Zárate acerca de su primera experiencia amorosa de juventud?

La intérprete Milena Zárate confesó que, en aquel entonces, era una joven muy ingenua y sumisa, que no entendía del todo lo que significaba una relación de pareja. “Cuando yo lo rechazaba, él se molestaba y llegaba un punto en el que paraba… pasaron seis meses y la relación que tuve con él no fue de mutuo acuerdo, fue horrible, mi primera experiencia”, reveló con la voz entrecortada. Sus palabras impactaron en el set, provocando que Beto Ortiz interrumpiera para aclarar: “pero si no fue de mutuo acuerdo, fue una violación”. A lo que Milena, sin dudarlo, respondió con firmeza: “Sí, mi primera relación fue así… y fue en un taller mecánico”.

Este estremecedor relato mostró a la expareja de Edwin Sierra, en su punto más vulnerable, recordando un episodio que la marcó para siempre. Sin embargo, lo más sorprendente fue que, pese a lo ocurrido, ella continuó en esa relación, pues en su juventud confundió el maltrato con amor y pensaba que lo que vivía era parte de un noviazgo normal. “Era muy sumisa, era tímida y creo que él se aprovechó de eso y así pasó… yo lo amaba, me enamoré de él”, agregó con sinceridad.

Las declaraciones de la colombiana no solo generaron impacto por la crudeza de la confesión, sino también porque puso en evidencia cómo muchas mujeres jóvenes, por desconocimiento o falta de apoyo, terminan envueltas en relaciones dañinas que dejan heridas emocionales profundas. Milena explicó que en aquel entonces no tuvo la valentía ni la claridad para denunciar ni alejarse, porque creía que estaba enamorada y que, de alguna manera, debía aceptar lo que le tocaba vivir.

