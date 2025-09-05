HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Espectáculos

Reynaldo Arenas, de 81 años, conmueve con su decisión de dejar la actuación: “La memoria no es como antes”

Reynaldo Arenas, quien regresa al teatro con 'Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú', habla de su pronto retiro de la actuación y de su gran sueño como artista comprometido con la cultura andina. "Habrá un momento en que hay que anunciar la retirada y hay que hacerlo con mucha honra", dijo.

Reynaldo Arenas regresa al teatro con 'Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú', donde encarna a un tierno Gepetto. La obra se estrenará el 6 de septiembre en el Teatro Plaza Norte. Fotos: difusión.
Reynaldo Arenas regresa al teatro con 'Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú', donde encarna a un tierno Gepetto. La obra se estrenará el 6 de septiembre en el Teatro Plaza Norte. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El actor peruano Reynaldo Arenas ha interpretado a personajes complejos, algunos de ellos con personalidades oscuras. Por eso, cuando a sus manos llegó el guion de ‘Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú’, el actor de 81 años no dudó en aceptarlo porque iba a tener la oportunidad de mostrar su lado más tierno. En una entrevista con La República, el artista cuenta de su gran sueño como artista, de su pronto retiro de la actuación y del gran reto de protagonizar una obra con un niño.

Desde este sábado 6 de septiembre, en el Teatro Plaza Norte, Reynaldo Arenas y el resto del elenco, dirigido por Daniel Cuadros Mozombite, presentarán la historia de Gepetto, un maestro carpintero que dedica su vida a fabricar juguetes para los niños más necesitados y que después de 25 años de vivir solo porque perdió a su familia, recibe la visita inesperada de un ser mágico desde la Amazonía peruana, que lo impulsa a cumplir su mayor anhelo: tallar un niño de madera. Así nace Pinocho quien, gracias a un toque de magia, cobrará vida y experimentará con diversos personajes en el misterioso bosque peruano. 

El elenco está encabezado por el primer actor peruano Reynaldo Arenas como Gepetto, acompañado de Haziel Cuadros (Pinocho), María Belén Ochante (Alegra y el Achi), Josué Tapia (Michifú y el Diablón), Annya Bustamante (Felicia, Hada y Margaracha), Sadith Jaramillo (El Chulla), Yamilé Sánchez (Pepe Grillo) Jorge Orosco (El rey de la percusión y efectos), Juan Pablo Larrea (El maestro electrónico) y Daniel Cuadros, fundador y director de la Asociación Cultural Zanquimbalista, interpretando al ‘El profe Zorro’.

PUEDES VER: Ana Lucía Urbina se siente agradecida con Corazón Serrano, pero confiesa: “Mi sueño siempre ha sido ser solista”

lr.pe

Actor Reynaldo Arenas abre su corazón 

—Son más de 50 de carrera y un sinfín de personajes. A estas alturas de su vida, ¿qué le motiva aceptar un proyecto?

—Llevo 50 años en esta actividad y cada vez que hay una obra, es un reto. Me gustó mucho esa puesta en escena porque busca una identidad. La obra está basada en un ambiente muy peruano y los personajes que aparecen como los demonios son propios de nuestra cultura, como el Chullachaqui. Además, la música es en vivo y tiene que ver con el festejo, con el tango y con la zamacueca. Es una historia realmente apasionante y maravillosa. 

—¿Cómo describe a su personaje en ‘Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú’?

—Y es un personaje muy tierno, lindo, dulce y cariñoso. Es el mejor carpintero de la ciudad y tiene grandes valores.

En esta puesta en escena, Gepetto, un maestro carpintero, cumplirá su sueño de dar vida a Pinocho, una historia mágica que muestra las tradiciones peruanas. Foto: difusión.

En esta puesta en escena, Gepetto, un maestro carpintero, cumplirá su sueño de dar vida a Pinocho, una historia mágica que muestra las tradiciones peruanas. Foto: difusión.

—¿Qué tal ha sido trabajar con Daniel?

—Con Daniel venimos trabajando hace muchos años y para mí es un honor porque él es el autor de la obra, el director de la obra y el que ha creado la escenografía, es el ‘hombre orquesta’ en el grupo. Lo admiro porque es un hombre de teatro, lleva años en esto y es un gran maestro. Este es nuestro segundo trabajo juntos y hay muchas cosas que vamos a hacer en el futuro. 

—Protagonizas esta historia con un niño. ¿Es difícil trabajar con alguien que tiene poca experiencia en teatro?

—Al contrario, es un niño que ha nacido en una familia teatral y que desde los 4 años viene haciendo teatro. Hay un verdadero entendimiento de lo que son las tablas. A pesar de su edad, tiene una concepción de la disciplina, de la solidaridad y de la camaradería. Además, me considero su abuelo porque Haziel es un niño tan tierno, tan dulce, tan inteligente y hay una comunicación maravillosa. En ningún momento me ha resultado un punto de molestia, al contrario, es un placer trabajar con él.

—¿Qué se puede aprender de un niño en el teatro?

—La sinceridad, la espontaneidad, la pureza y esa cosa diáfana que tienen los niños, porque son puro e inocentes. Si algo no les gusta, te lo dicen. No es como el adulto que comienza a buscar ciertas retóricas para decirte ‘no’. Ellos son directos. Si tú eres un niño que llegas temprano, que sabes tu letra, las cosas funcionan. Y si un día te faltó algo, es el primero que viene a ayudarte. 

Reynaldo Arenas busca rescatar la mitología andina y trabajar con niños en un centro cultural, compartiendo su amor por el teatro y la cultura peruana. Foto: difusión.

Reynaldo Arenas busca rescatar la mitología andina y trabajar con niños en un centro cultural, compartiendo su amor por el teatro y la cultura peruana. Foto: difusión.

PUEDES VER: Ronald Hidalgo, Juan Gabriel de ‘Yo soy’, responde a la cruel crítica de Salim Vera: 'Tiene miedo a los imitadores'

lr.pe

Reynaldo Arenas ya piensa en el retiro de la actuación

—Te hemos visto en cine, televisión y teatro. ¿Has pensado alguna vez trabajar en un circo? 

—Nunca he trabajado en un circo. Pienso que para ser un artista circense, hay que tener conocimientos, hay que prepararse, hay que tener técnica. Y el circo es todo una técnica muy especial. Pero sí me gustaría.

—¿Cuál es tu gran sueño como artista?

—Yo tengo ya 81 años y uno de mis sueños es retirarme de la actuación e irme al Cusco a trabajar con niños, rescatar toda esta mitología andina y comenzar a revalorar nuestra cultura a través del teatro, pero trabajando con niños. Es un sueño que está próximo a cumplirse.

—¿Como director?

—Sí, quiero ser un director de un centro cultural donde ya no haya distinción de clase, simplemente hacer teatro, pero rescatando nuestra cultura, contando nuestras leyendas, nuestros mitos. Eso es lo que ambiciono y sería lo único que me faltaría por hacer. 

—¿Por qué ya estás pensando en el retiro? 

—Porque el cuerpo te avisa. Un actor vive de la memoria. Un día, estando en el teatro, vi a un profesor, que lo quería muchísimo, que se olvidaba la letra y un día me dijo llorando: 'Reynaldo, ese es un indicio de que tengo que retirarme, no puedo, trato de aprender la letra, pero tengo lagunas y es propio de mi edad'. Yo creo que hay un momento en que hay que marcar un retiro. Ya la memoria no es como antes y ya no funciona igual.

—¿Cómo haces para cuidar tu memoria?

—Yo trato de cuidarme lo más que puedo, me alimento bien, tomo muchas vitaminas, trabajo mucho el cerebro, leo mucho, hago muchos trabajos de crucigramas, todas esas cosas, pero la edad es la edad y contra eso no se puede. Entonces, habrá un momento en que hay que anunciar la retirada y hay que hacerlo con mucha honra, con mucha vida y pasarlo disfrutando de mi entorno. Trabajar con niños, rescatar todo nuestro hacer cultural que es tan grande y tan hermoso y continuar esta tradición. 

  • Dato: ‘Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú’, apta para toda la familia, es una obra que combina el teatro, las máscaras, técnicas de circo como los malabares y sonidos creados con instrumentos peruanos y electrónicos, un sello distintivo que ha hecho de Zanquimbalista una compañía única en nuestro país. 
Notas relacionadas
'Hasta el final': obra de teatro explora la realidad de los adultos mayores en el ande

'Hasta el final': obra de teatro explora la realidad de los adultos mayores en el ande

LEER MÁS
Festival de Cine de Lima: Cine peruano, historia y memoria

Festival de Cine de Lima: Cine peruano, historia y memoria

LEER MÁS
Teatro: Treinta actores protagonizan cuatro piezas para 'duelo' en el escenario

Teatro: Treinta actores protagonizan cuatro piezas para 'duelo' en el escenario

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Dayron Martín sorprender al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: Anelhí Arías se habría molestado

Dayron Martín sorprender al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: Anelhí Arías se habría molestado

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Alfredo Benavides sorprende al confesar que tuvo una relación con Roxana Ávalos, la 'Guardia Serafina': "Tenía 17 años"

Alfredo Benavides sorprende al confesar que tuvo una relación con Roxana Ávalos, la 'Guardia Serafina': "Tenía 17 años"

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Cantante venezolano Guillermo Dávila le responde a Magaly Medina tras llamarlo ‘patético’ y ‘barrigón’: “Así soy feliz”

Cantante venezolano Guillermo Dávila le responde a Magaly Medina tras llamarlo ‘patético’ y ‘barrigón’: “Así soy feliz”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota