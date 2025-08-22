HOYSuscripcion LR Focus

Reynaldo Arenas protagoniza obra basada en musical de Bollywood

Teatro. El actor protagoniza 'Historias de amores', una adaptación libre de la película 'Mohabbatein'

Reynaldo Arenas.
Reynaldo Arenas. | La República

Reynaldo Arenas protagoniza la obra Historias de amores, adaptación libre de la taquillera película de Bollywood, Mohabbatein. La producción narra la historia de unos estudiantes que tienen que cumplir las estrictas reglas de conducta impuestas por el director para evitar ser expulsados de Gurukul. Sin embargo, la llegada de un nuevo maestro revoluciona la escuela.

lr.pe

“La obra nace desde la urgencia social y emocional de hablar, con honestidad y sensibilidad, sobre la permanente tensión entre el amor y el miedo”, comentan acerca de la obra que se estrenará en la Casa Cultural Mocha Graña (Teatro Juanita Tarnawiecki) en Barranco.

      “En este montaje, exploramos cómo ambos sentimientos no solo coexisten, sino que se confrontan y moldean nuestras vidas, especialmente en la etapa formativa de la juventud”, dice la directora Sary Álvarez. “El teatro, como espacio de encuentro y catarsis, tiene hoy más que nunca la responsabilidad de acompañar emocionalmente a su público”. 

Historia de amores propone una puesta en escena de dos horas y media con ocho musicales y 21 artistas. Se estrena esta semana en el teatro barranquino y va los sábados y domingos.

