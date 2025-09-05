El cantante Axel, uno de los artistas más influyentes y queridos de la música romántica en Latinoamérica, volverá a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos, como parte de su nueva gira titulada ‘Íntimo’, con la que propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional.



El cantautor argentino llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima (Scencia de La Molina, 23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (Teatro Fenix, 25 de octubre) y Chiclayo (Jockey Club, 26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes 8 de septiembre a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.



Axel llega a Perú con lo mejor de su repertorio



Axel Patricio Fernando Witteveen (su nombre completo) interpretará lo mejor de su repertorio en Perú. No faltarán temas como ‘Te voy a amar’, ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Tu amor por siempre’, ‘Me puedes de punta a punta’, ‘Celebra la vida’ y ‘Amo’, canciones que lo han posicionado como una figura emblemática del pop latino.



La nueva gira de Axel se presenta como una experiencia cercana, elegante y profundamente emocional, en la que la conexión directa con el público será el centro de cada presentación. El cantautor argentino propone un espectáculo que trasciende lo musical, invitando a vivir cada canción con el alma. Con esta propuesta íntima, Axel fortalece su lazo con el público peruano, ofreciendo una serie de conciertos que buscan dejar una marca duradera tanto en el escenario como en el corazón de sus seguidores.



¿Quién es Axel?



Axel nació en Buenos Aires, Argentina, y desde temprana edad mostró un fuerte vínculo con la música. Su carrera despegó a inicios de los 2000 y rápidamente se ganó un lugar en la escena latina con su estilo romántico, letras profundas y una voz inconfundible. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, ha sido coach en programas como ‘La Voz’ y ha colaborado con artistas de talla mundial. Más allá de los escenarios, también se ha destacado por su labor solidaria y su cercanía con el público.

