HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     
Espectáculos

Axel, ícono de la música romántica, ofrecerá cuatro conciertos en Perú: ciudades, fechas y entradas

El cantautor argentino Axel, una de las voces románticas de Latinoamérica, anuncia su regreso a Perú con su nueva gira titulada 'Íntimo', la cual llegará este octubre a cuatro ciudades del país.

El cantautor argentino llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima , Cusco, Arequipa y Chiclayo. Foto: difusión.
El cantautor argentino llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima , Cusco, Arequipa y Chiclayo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El cantante Axel, uno de los artistas más influyentes y queridos de la música romántica en Latinoamérica, volverá a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos, como parte de su nueva gira titulada ‘Íntimo’, con la que propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional.

El cantautor argentino llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima (Scencia de La Molina, 23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (Teatro Fenix, 25 de octubre) y Chiclayo (Jockey Club, 26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes 8 de septiembre a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

Axel llega a Perú con lo mejor de su repertorio

Axel Patricio Fernando Witteveen (su nombre completo) interpretará lo mejor de su repertorio en Perú. No faltarán temas como ‘Te voy a amar’, ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Tu amor por siempre’, ‘Me puedes de punta a punta’,  ‘Celebra la vida’ y ‘Amo’, canciones que lo han posicionado como una figura emblemática del pop latino.

La nueva gira de Axel se presenta como una experiencia cercana, elegante y profundamente emocional, en la que la conexión directa con el público será el centro de cada presentación. El cantautor argentino propone un espectáculo que trasciende lo musical, invitando a vivir cada canción con el alma. Con esta propuesta íntima, Axel fortalece su lazo con el público peruano, ofreciendo una serie de conciertos que buscan dejar una marca duradera tanto en el escenario como en el corazón de sus seguidores.

¿Quién es Axel?

Axel nació en Buenos Aires, Argentina, y desde temprana edad mostró un fuerte vínculo con la música. Su carrera despegó a inicios de los 2000 y rápidamente se ganó un lugar en la escena latina con su estilo romántico, letras profundas y una voz inconfundible. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, ha sido coach en programas como ‘La Voz’ y ha colaborado con artistas de talla mundial. Más allá de los escenarios, también se ha destacado por su labor solidaria y su cercanía con el público.

Notas relacionadas
Shakira regresa a Lima en noviembre y podría sorprender con artista invitado en el Estadio Nacional

Shakira regresa a Lima en noviembre y podría sorprender con artista invitado en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Beéle sorprende al cumplirle el sueño a niño bailarin en concierto en Lima: “Fue el mejor momento de mi vida”

Beéle sorprende al cumplirle el sueño a niño bailarin en concierto en Lima: “Fue el mejor momento de mi vida”

LEER MÁS
Myriam Hernández hace sold out en el Parque de la Exposición y anuncia nueva fecha: zonas y precios de entradas

Myriam Hernández hace sold out en el Parque de la Exposición y anuncia nueva fecha: zonas y precios de entradas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Espectáculos

Corazón Serrano llega al Parque de la Exposición para cerrar el ‘Vivo x el Derecho’

¡Tira la casa por la ventana! Antología celebrará su aniversario con El Tri de México, Ráfaga de Argentina y artistas peruanos

Shakira regresa a Lima en noviembre y podría sorprender con artista invitado en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota