Desde que Myriam Hernández confirmó su regreso a nuestro país, las expectativas han sido muy altas, a tal punto que las entradas para su concierto del 23 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición se terminaron. Debido al sold out del show, la destacada cantante chilena anuncia una nueva función en Lima como parte de su gira internacional ‘Tauro World Tour’, una propuesta fuerte, emocional y moderna, que combina emoción, alta producción escénica y un despliegue visual completamente renovado.

Myriam Hernández, quien próximamente visitará otras ciudades del Perú como Trujillo y Arequipa, alegró a sus fans peruanos al confirmar una nueva oportunidad de reencontrarse en un concierto, el cual está programado para el 22 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos culturales más importantes de la capital.

Entradas para el concierto de Myriam Hernández en Lima



Myriam Hernández, una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español, interpretará lo mejor de su repertorio en el Parque de la Exposición. Aún quedan entradas para el show del 22 de octubre, las cuales están disponibles a través de Teleticket. Habrá 15% de descuento para usuarios BCP. Conoce los precios para el público en general:



Platinum: S/420 (S/357 con descuento)

Vip: S/330 (S/276 con descuento)

General: S/225 (S/189 con descuento)



Con más de 30 años de trayectoria, reconocimientos internacionales y un repertorio que ha acompañado a generaciones, Myriam Hernández volverá a reencontrarse con su público peruano, quien podrá disfrutar de temas como ‘El hombre que yo amo’, ‘Huele a peligro’, ‘La fuerza del amor’, ‘Se me fue’; además de nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística.