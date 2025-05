Durante su concierto en Montreal, parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', Shakira vivió un inesperado episodio que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. Mientras bailaba descalza y ejecutaba los primeros movimientos de su emblemático tema 'Whenever, Wherever' ('Suerte'), la cantante perdió el equilibrio tras un giro y cayó al suelo frente a miles de asistentes.

A pesar de la caída, la artista de 48 años mostró su experiencia sobre el escenario, levantándose con calma y una sonrisa que encantó al público. Shakira continuó con la canción sin titubeos y animó a los fans a seguir disfrutando, demostrando que para ella el show debe continuar pese a cualquier imprevisto.

La aparatosa caída de Shakira en su concierto

En medio de la introducción musical de 'Whenever, Wherever', Shakira intentó dar un giro con los brazos elevados, pero perdió estabilidad y terminó resbalando hacia un lado, impactando el suelo. Aunque el momento fue sorpresivo, no causó interrupciones en la presentación, ya que la colombiana rápidamente se reincorporó.

La reacción de Shakira en su concierto fue tan natural como inesperada: giró sobre el suelo, se levantó con una sonrisa y sacó la lengua en señal de buen humor, ganándose la ovación inmediata de los asistentes. Su actitud positiva transformó lo que pudo ser un accidente incómodo en un momento memorable lleno de cercanía con sus fans.

Lo que dijo Shakira luego de su caída

Después del incidente, Shakira compartió un pensamiento que resonó entre el público del concierto: “De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un nuevo paso”. Estas palabras inspiraron aplausos y reafirmaron su espíritu resiliente.

Además de este momento, la artista sorprendió al interpretar canciones en francés, honrando la cultura de Montreal, donde el francés es uno de los idiomas oficiales. También interactuó con los fans en el Centre Bell, compartiendo el micrófono con varios de ellos y creando un vínculo especial que convirtió la noche en una experiencia inolvidable para todos.