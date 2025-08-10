HOYSuscripcion LR Focus

USA

Concierto de Shakira en California criticado por no ser inclusivo para personas con discapacidad: “Tuve que cargar a mi hija”

Fresno State Athletics ofreció disculpas por la mala organización del evento, prometiendo mejorar la atención a personas con discapacidad.

Madre e hija denunciaron la falta de acceso para personas con dispacidad.
Madre e hija denunciaron la falta de acceso para personas con dispacidad. | Composición LR

Una madre hispana denunció públicamente que el concierto de Shakira en Fresno, California, específicamente en el Valley Children’s Stadium de Fresno, la falta de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad.

La mujer conversó con Univision 21 para revelar lo que tuvo que padecer ella y su hija adulta, quien tiene dificultades para moverse, para poder disfrutar del espectáculo de la cantante colombiana.

lr.pe

Madre denuncia falta de inclusión durante concierto de Shakira en California

Alejandra Hernández, quien se encontraba con su hija en el concierto de Shakira, compartió que no solo fue incapaz de llegar a sus asientos, sino que tuvo que conformarse con quedarse en la parte más alta del estadio.

"Es triste porque pues yo tuve que cargar a mi hija con la ayuda de otras dos personas para subir muchas escaleras, no pude llegar a donde yo había comprado mis tickets, me quedé hasta mero arriba", afirmó la madre a Univision 21.

Además, madre e hija contaron que solicitaron ayuda a las autoridades del evento, pero no recibió apoyo en ningún momento del personal, ya que no existía protocolos para personas con discapacidad.

lr.pe

Fresno State Athletics ofreció disculpas

Ante las quejas y críticas recibidas por la mala organización del concierto de Shakira, Fresno State Athletics, encargada de la gestión del Valley Children’s Stadium, ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales.

“Tiene que haber asistencia para personas con discapacidad y ahí no había nada”, denunciaron.

La organización reconoció que se presentaron inconvenientes y expresó su compromiso de seguir mejorando para garantizar la accesibilidad y la calidad de los eventos futuros.

