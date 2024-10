Vasco Madueño y su madre, Jessica Madueño, atraviesan un difícil momento en sus vidas. Esta vez, no se trata de la lucha por el reconocimiento de paternidad negado por el cantante venezolano Guillermo Dávila, sino por una batalla aún más dura: un cáncer agresivo que ha afectado gravemente la salud de Jessica, quien también fue su manager durante los primeros años de la carrera musical de su hijo.

Ambos han tenido que dejar atrás la tranquilidad de su hogar en Lamas, ubicado en la región San Martín, para trasladarse a Lima y recibir el tratamiento necesario que podría salvar la vida de Jessica Madueño. Según lo revelado en una entrevista reciente en ‘Magaly TV: La Firme’, el cáncer, apareció hace varios años, pero la falta de un tratamiento adecuado permitió que la enfermedad avanzara, complicándose con otros problemas de salud, como una obstrucción intestinal que llevó a una operación de emergencia.

Jessica Madueño: “Tengo 30% de posibilidades de salir con vida”

Jessica Madueño, quien es muy recordada por protagonizar una larga lucha con su hijo Vasco Madueño para ser reconocido por Guillermo Dávila como hijo suyo, reapareció en televisión nacional, pero ahora con un enemigo más fuerte. “Se complicó con otro problema, en realidad. Otro problema de salud y tuvieron que operarme. Estoy recuperándome de una obstrucción intestinal. Me dieron apenas 30% de posibilidades de salir con vida”, compartió Jessica a las cámaras de Magaly Medina.

“Estoy en 33 kilos y medio. Estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, si no no pueden hacer ningún tipo de tratamiento”, señaló. Es más, Vasco Madueño, el hijo de Jessica, tuvo que firmar el consentimiento para la operación a la que su madre sería sometida. “Cuando la iban a operar y los médicos me pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida estaba en mis manos y no sabía si ese abrazo que le di en la sala iba a ser el último”, contó.

Jessica Madueño reapareció contando dura enfermedad. Foto: ATV.

Vasco Madueño dejó su carrera como cantante y ahora trabaja en una cafetería

Con escasos recursos y enfrentando una dura realidad, Vasco y su madre, Jessica Madueño, tomaron la difícil decisión de dejar su hogar en Lamas para trasladarse a Lima. La prioridad es que la mujer reciba el tratamiento necesario para superar la grave enfermedad que pone en riesgo su vida.

Vasco, hijo del famoso cantante venezolano Guillermo Dávila, pausó su ascendente carrera musical para dedicarse por completo al cuidado de su madre. Con el fin de apoyar económicamente el tratamiento, él comenzó a trabajar en una cafetería en el distrito de Surquillo, sacrificando temporalmente su sueño artístico.

Vasco Madueño habla sobre su padre Guillermo Dávila

Vasco Madueño no dudó en referirse a su padre, Guillermo Dávila, indicando que no siente ningún rencor hacia él, pese a que lo terminó reconociendo como su hijo tras una gran presión mediática que lo llevó a hacerse la prueba de ADN.

“No lo conozco, no tenemos una relación. Fue un proceso complicado, no fue algo fácil. Él está perdonado, no hay ningún problema. La vida no es perfecta, todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él”, contó Vasco, que al instante, vio a su madre llorar de emoción al escucharlo cantar, siendo su único hijo.

Vasco Madueño realizará un concierto benéfico para ayudar en el tratamiento de su madre. Foto: ATV.

¿Cómo fue la lucha de Vasco y Jessica Madueño para que Guillermo Dávila lo reconociera?

La historia de Vasco Madueño, hijo no reconocido de Guillermo Dávila, salió a la luz cuando Jessica Madueño reveló en el programa de Jaime Bayly que el cantante venezolano era el padre de su hijo, nacido de una relación clandestina en los años 2000. A pesar de las negativas de Dávila de no reconocerlo, Vasco creció bajo la sombra de esta controversia. Al cumplir 18 años, el joven enfrentó públicamente a su padre, acusándolo de querer acercarse solo para mejorar su imagen antes de participar como juez en ‘La Voz Perú’.

Jessica, Vasco Madueño y Guillermo Dávila. Foto: Facebook.

Finalmente, en 2021, Guillermo Dávila reconoció a Vasco como hijo suyo cuando ambos se sometieron a la prueba de ADN. “Él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros (...) Todavía hay gente que me dice que reconozca a mi hijo. Dios mío, ¿todavía estará por ahí? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto. No le pedí disculpas, ya nosotros hemos compartido”, contó años atrás en el dominical ‘Día D’.

Tras esas revelaciones, Vasco confesó en ‘Magaly TV: La firme’ que optó por no llevar el apellido Dávila, ya que se sintió profundamente decepcionado luego de conocer a su padre en persona. “Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él, yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, finalizó el joven.