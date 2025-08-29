Peruano Velásquez abrirá el show de los Bandalos Chinos en el Parque de la Exposición

Bandalos Chinos regresa a Lima para un gran concierto el 29 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde también estará Velásquez. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Bandalos Chinos regresa a Lima para un gran concierto el 29 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde también estará Velásquez. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Después de una primera visita memorable, Bandalos Chinos vuelve a Perú para reencontrarse con sus fans y para ofrecer un gran concierto este 29 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición. El sexteto argentino regresa a Lima con ‘Vándalos’ (2025), su nuevo trabajo que marca una nueva era en su sonido. Además, harán un repaso de su discografía completa.

Considerados el nuevo grito del pop latinoamericano, Bandalos Chinos se presentan esta noche por segunda vez en Lima. La banda aprovechará la ocasión para encandilar al público con su más reciente álbum, que les ha traído numerosas satisfacciones en los últimos meses, gracias a su propuesta de un pop más fresco, maduro y decidido.

“Es muy loco lo que nos pasa con Lima. Es recién la segunda vez que vamos, pero se siente como si lleváramos una vida entera tocando allá. Eso te lo da el recibimiento del público. Hicimos un show hace bastante, y ahora volvemos con disco nuevo y a un lugar espectacular como el anfiteatro. Estuve googleando y el lugar está espectacular. Se está por agotar y todo eso nos hace pensar que deberíamos ir más seguido, estando tan cerca. Vamos con un show renovado, con ‘Vándalos’, y con muchas ganas”, comentó Goyo Degano, vocalista de la banda.



Talento peruano en el Parque de la Exposición



Las puertas del anfiteatro del Parque de la Exposición se abrirán a las 6:00 p.m. para que el público pueda ingresar con calma y asegurar un buen lugar. A las 8:00 p.m. podrán gozar de la presentación del artista peruano Velásquez, quien cantará sus temas propios, los cuales serán incluidos próximamente en un LP.

Como se sabe, hace más de un año Velásquez decidió radicar en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar aún más su carrera. Asimismo, el artista nacional presentará ‘Círculos’, canción en donde reflexiona sobre los cambios que da la vida. Este sencillo no solo es un testimonio de su crecimiento como artista, sino también una invitación a reflexionar sobre el presente y las experiencias compartidas.

Velásquez viene de ser guitarrista de varios proyectos, pero en donde más destacó fue en Autobus, banda importante de indie limeño. En esa época logró consolidarse como compositor y arreglista. Pero no fue hasta el 2020 que decidió lanzarse al camino del solista.

