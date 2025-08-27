HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nicola Porcella recuerda la vez que Gisela Valcárcel le prohibió entrar a su programa tras escándalo con América TV: "Es el Karma"

El exchico reality se pronunció en sus redes sobre la controversia de Gisela Valcárcel y América TV y confesó que a causa de la 'Señito' fue vetado de ingresar a un programa.

Nicola Porcella indicó que Gisela le "dio la espalda" y le prohibió ingresar a un programa televisivo.
Nicola Porcella indicó que Gisela le "dio la espalda" y le prohibió ingresar a un programa televisivo. | Foto: composición LR/ TikTok/ Nicola Porcella

Nicola Porcella se pronunció a través de un Live de TikTok sobre la polémica entre Gisela Valcárcel y América TV. El exchico reality mencionó que la situación de la popular 'Señito' fue similar a la que vivió él cuando le cerraron las puertas al programa que producía Valcárcel. De a cuerdo a Porcella, fue la propia Gisela quien no dejó que se presentara en el programa de su amigo.

Recientemente, Gisela ha sido portada en todos los medios por asegurar que no le dejaron ingresar al set de 'América hoy', pero tras dar su descargo por sus redes sociales, fue desmentida por América TV, que mostró un comunicado donde reveló que sí le permitió el acceso a la productora. Asimismo, Magaly Medina mostró imágenes donde se confirmó que Valcárcel sí estaba en las instalaciones del Canal 4.

PUEDES VER: Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

lr.pe

Nicolla Porcella afirmó que Gisela no lo dejó entrar a un programa en América TV

Tras conocerse la polémica de Gisela Valcárcel, Nicola reveló en un Live de TikTok, que compartió con Sael Maldonado, donde confesó que no tuvo nada que ver con que denegaran el ingreso a la popular 'Señito' así como afirmaban algunos usuarios en redes. "Yo no tengo la culpa. Yo estaba en mi casa tranquilo. Ni en cuenta", indicó en el clip.

"Desde que llegué y parece un todo terremoto. De todo ha pasado, sacaron a una señora del canal y 'todo mi culpa'... Imagínense que tenga el poder en un canal de decir que no esté tal persona. Conmigo sí lo hicieron, justo lo que pasó fue lo que me hicieron en un momento y la misma persona (Gisela Valcárcel). 'Él no vuelve, si regresa, yo saco todas mis producciones'. 'Es el Karma', exacto, 'Son las coincidencias', exacto", reveló Porcella a Sael.

Nicola Porcella: así le cerró Gisela las puertas a un programa

Nicola Porcella había revelado este episodio en el programa de 'Potrero Pódcast'. En la entrevista confesó que fue Gisela quien no le permitió presentarse en el programa de su amigo ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y América Hoy.

“Había un programa de un amigo mío que era de cocina y la dueña de ese formato (Gisela)… me invitaban en las mañanas a su magazine y decía ‘esto es más familiar, Nicola no puede venir’. Ella también un día me cerró las puertas del canal”, mencionó Nicola.

