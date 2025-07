El cantante chileno Beto Cuevas, exvocalista de la legendaria banda chilena La Ley, regresará a nuestro país para ofrecer conciertos íntimos en Lima y Arequipa, como parte de su gira internacional ‘Unplugged’. El ícono del rock en español hizo una profunda reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial a la hora de crear música, hecho que ha generado preocupación en muchos artistas.



Beto Cuevas, quien sorprendió a sus fans con su nuevo álbum ‘Beto Cuevas Acústico’, también expresó su alegría por reencontrarse con sus seguidores peruanos. El viernes 22 de agosto se presentará en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes “Mario Vargas Llosa” y un día después volverá a la capital para deleitar con lo mejor de su repertorio en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Beto Cuevas defiende el uso de la tecnología en la música



En conversación con La República, el artista chileno de 57 años, que se hizo famoso por ser vocalista de La Ley, habló sobre el terreno que viene ganando la inteligencia artificial en la música, lo que ha llevado a que varios artistas pidan protección. Sin embargo, Beto Cuevas cree que no deberían de satanizarla, ya que tiene muchos beneficios.



“Yo la uso. Ahora estoy escribiendo un libro de cuentos y también escribo mis canciones. Antes buscaba palabras que rimen en Google y me demoraba un poco más. Hoy en día se lo puedo pedir a ChatGPT y me las da inmediatamente. Finalmente, si la usas como un complemento y como un asistente para ayudarte a llegar a tu objetivo, me parece que puede ser muy beneficiosa”, manifestó.

Para Cuevas, los artistas no deberían de preocuparse mucho por todo lo que puede hacer la inteligencia. Más bien, tendrían que enfocarse en crear mejores piezas musicales. “Deberían más bien ocuparse en escribir buenas canciones. Y si necesita de la asistencia de la IA, úsala porque justamente está para eso”, añade.

Beto Cuevas no ve a la IA como competencia



Si bien Beto Cuevas reconoció la importancia de la inteligencia artificial, no cree que tenga el sentimentalismo humano. “No creo que la IA, por ahora, pueda escribir canciones realmente sensibles como lo podemos hacer los seres humanos, porque nosotros tenemos corazón, nosotros vivimos experiencias y nosotros podemos hablar de manera directa acerca de algo que hayamos vivido”



Pero, Cuevas no descarta que en un futuro lo logre. “Si bien la inteligencia artificial es muy hábil, simplemente depende de la programación y de lo que va aprendiendo de nosotros. Eso no significa que quizás en unos años más pueda hacer cosas maravillosas. Creo que al día de hoy ya nos demuestra que puede hacer cosas impresionantes. Sin embargo, la sensibilidad humana va a seguir prevaleciendo si se sigue practicando”, añade.

Beto Cuevas lanza su especial en vivo ‘Beto Cuevas Acústico’ en YouTube, grabado en el Teatro Teletón de Santiago. Foto: difusión.

Beto Cuevas no teme a decir lo que piensa



Por otro lado, el intérprete de temas como ‘Día cero’, ‘Háblame’ y ‘Aquí’ defendió su derecho a decir lo que piensa sobre cualquier tema, en el marco del respeto. Por ejemplo, criticó que en Estados Unidos se trate a los migrantes como criminales. “Vivimos en un mundo unificado donde tenemos que aprender a respetar los derechos humanos, tratar a la gente con dignidad. A nadie le gusta que llegues y no puedas ni siquiera trabajar porque estás con miedo de que te vengan a buscar y que te traten como si fueses un delincuente, no siéndolo”.



Más allá de que su estilo sea expresar su opinión cuando quiera, Cuevas manifestó que los artistas no están obligados a sentar posturas sobre temas complicados. “Es libertad de cada uno, no hay una obligación de que un artista que canta canciones, tenga a fuerzas que tener que referirse a temas políticos o controversiales. Cada uno tiene derecho a expresar sus ideas como quieran. Algunas personas lo hacen de manera más agresiva y otras personas son más diplomáticas. Creo en la libertad de expresión y en la democracia”, agregó.