Gia Rosalino se ha convertido en la nueva estrella de 'Al fondo hay sitio' con su debut como Ana Lucía, la modelo decidida a conquistar a Cristóbal Montalbán. En una entrevista con La República, la actriz peruana habló de sus recientes proyectos en teatro y televisión, destacando su participación en 'Una comedia macabra: el musical', una obra dirigida por Sandro Ventura que actualmente se encuentra en su temporada en el teatro, y su trabajo en la popular serie transmitida por América TV.

La artista de 28 años revela cómo fue seleccionada para el personaje de Ana Lucía, la nueva rival de July, y comparte sus expectativas en esta nueva etapa de su carrera. Además, Gia Rosalino habla sobre su relación amorosa con Aldo Miyashiro y lo que su familia opina del reconocido actor y conductor, con quien está saliendo desde hace varios meses.

—'Una comedia macabra: el musical' es tu primer musical, ¿cómo te está yendo?

—Bien. Yo no canto, pero Sandro (Ventura) me está poniendo a jugar en las canciones. Las que sí son cantantes son Adriana Campos-Salazar y Fabiana Valcárcel. Y hay una banda en vivo en la que está Feffo Neyra, quien también canta.

—¿Cómo ha sido el debut? ¿Tienen funciones a sala llena?

—Un éxito el debut y hemos tenido muy buenos comentarios, pero por ahora no hay funciones a sala llena. Recién hemos estrenado, vamos de viernes a lunes a las 8.00 p. m. y los domingos a las 7.00 p. m. hasta el 28 de octubre.

'Una comedia macabra: el musical', protagonizada por Gia Rosalino y dirigida por Sandro Ventura. Foto: Instagram giarosalino

—¿Cómo reaccionó el público a tu debut como Ana Lucía en 'Al fondo hay sitio'?

—Creo que bien, (Ana Lucía de 'Al fondo hay sitio') es un personaje divertido. Hay muchas personas también que están con un poco de cólera con el personaje, porque es una chica que se está metiendo en la relación de July y Cristóbal. Pero es divertido.

—¿Cuáles son tus expectativas?

—Estoy a la espera. No sé qué más vaya a pasar, aún no me dan las siguientes escenas. Para mí ha sido un personaje distinto, porque Ana Lucía tiene algo de maldad. Nunca he hecho de alguien malo. Es un reto.

—¿Cómo entraste a 'Al fondo y sitio'?

—Jorge Sánchez, el jefe de casting, siempre va a ver obras de teatro. Ahí lo conocí, porque ha ido varias veces a verme, y me llamó para hacer casting. Me dijo que le mande unos videos. Envié 12 escenas de Ana Lucía. Me contó que estaba buscando otro perfil, pero que igual mande el casting a ver qué pasa. Lo hice y les gusté. Todo fue bien rápido porque mandé el casting y a los tres días me dijeron que quedé y que comenzaba a grabar.

—¿No encajabas físicamente?

—A veces el director ya tiene una idea de cómo quieren que se vea el personaje. Mi perfil no encajaba con eso, pero yo manejo la comedia. Hice el casting igual y Jorge me dijo que les gustó mucho y que querían trabajar conmigo.

—¿Cómo te llevas con otros actores de 'Al fondo hay sitio'?

—Me recibieron muy bien, sobre todo Guadalupe Farfán y Franco, con los que más grabo. Me dieron mucha confianza, no solo el elenco, sino también los directores. Me dieron libertad para probar cosas con el personaje.

—Ana Lucía y Cristóbal se besaron. ¿Aldo Miyashiro habló sobre tu beso con Franco Pennano?

—No, qué me va a decir. Es actor hace muchos años, sabe que es parte de nuestro trabajo.

—Ana Lucía es amiga de July, mientras que Cristóbal había terminado hace poco con July. ¿Quién de los dos, para ti, ha traicionado a July?

—Yo creo que Cristóbal ha caído, es un poco 'Lentóbal'. Ha caído en las redes de Ana Lucia. Ha obrado mal porque era reciente el término de su relación, a los tres días nada más se dejó besar.

—¿Perdonarías una infidelidad?

—Creo que no. Yo preferiría terminar primero, si ya me ha gustado alguien y podría pasar algo. Terminar y hacerlo libremente. Y me gustaría que la otra persona obre así también.

—Cuando Aldo Miyashiro estaba con Erika Villalobos pasó el tema de la infidelidad, ¿qué podrías decir al respecto?

—Absolutamente nada de su pasado. Yo miro para adelante. Sé la persona que tengo a mi lado. ¿Quién soy yo para cuestionar? Cuántas veces la he fregado en mi vida, pero como no soy un personaje público no ha salido. Nada que juzgarle.

—Meses atrás, la novela 'Perdóname' estuvo en boca de todos, ¿qué opinas sobre este proyecto de Aldo y Erika?

—Prefiero no opinar nada de lo de alguien. He visto cómo opinan otras personas y al final sale que dijo esto y que no dijo. Calladita he estado bien tranquila.

—En el teatro ya te habías hecho un nombre, pero luego de revelarse tu relación hubo una exposición mediática, ¿cómo te sentiste?

—Fue difícil al comienzo porque no conozco mucho ese mundo y traté de mantener mi vida privada lo más privada que se pueda. Estoy aprendiendo cómo lidiar con entrevistas, con lo que digo y no, porque suelo ponerme muy nerviosa, cuando desde hace años hago teatro. Con esto de estar con una persona pública, tengo que aprender a cuidarme muchísimo más para no meterme en dimes y diretes y estar tranquila.

Gia Rosalino es Ana Lucía en 'Al fondo hay sitio', protagoniza la obra 'Una comedia macabra: el musical' y es pareja de Aldo Miyashiro. Foto: composición LR/Instagram/giarosalino/aldomiyashiro

—En redes no respondes a comentarios maliciosos, sino a los positivos...

—Estos días he estado pensando mucho en eso porque recién estoy conociendo el hate. Me parece que están tan normalizados los comentarios de personas que ni siquiera conocen, que ni siquiera me conocen. Ahora he decidido no leer tanto eso porque, si una persona no tiene todas las herramientas emocionales, le podría afectar.

—¿Qué le dirías a los detractores?

—Que vayan a verme al teatro, a ver si les gusto (risas). Si no les gusto, está bien, pero si les gusto, quizás podrían ir más al teatro. Hay actores y actrices muy buenos en el teatro que no hacen televisión. La gente cree que los únicos actores son los que salen en las series. Hay actores que en verdad solo prefieren hacer teatro y son muy talentosos también. Me gustaría que la gente conozca también que el teatro es una bonita forma de entretenerse.

—¿Qué piensas acerca de los comentarios sobre tu diferencia de edad con Aldo (el actor tiene 48 años)?

—Los tomo con humor y no opino nada. Hay gente que le importa mucho el tema de la edad y hay gente a la que no le importa. Respeto cualquier comentario.

—Habías mencionado que tu familia dice que es tu sugar.

—En verdad me preguntaron y yo me reí y traté de decirles: "Sí, lo tomo con humor". Y luego la portada fue como "familia dice eso". Fue bien gracioso porque mi abuela me llama, molesta: "No entiendo por qué has dicho esto si nosotros no lo hemos dicho". Yo: "Abuela, escúchame. Acostúmbrate a la prensa porque a veces lo que buscan solamente es un titular que venda y yo en verdad solo me reí, tómalo con humor". Creo que puedo tomarlo con humor porque soy joven, pero quizás mi familia lo ve diferente. También estoy tratando de explicarles que lo mejor es que no vean nada de lo que digan por ahí porque muchas de esas cosas no son verdad.

—¿Exactamente qué te preguntaron?

—La verdad no recuerdo: "Tu familia, ¿cómo toma la diferencia de edad? ¿Te han dicho que es tu sugar o algo así?". Dije: "Mi familia se ríe, me molesta también". Algo así. No dije que mi familia había dicho que era mi sugar, pero ese comentario hasta yo lo voy a bromear con Aldo porque solo los dos y nuestros amigos y mis familiares sabemos lo que tenemos. Mi familia lo quiere. Hemos compartido con ellos y todo muy bien. Con tal de que mi familia esté tranquila y sepan cómo soy, yo también voy a estar tranquila.

—Entonces, ¿tu familia no se refirió a Aldo Miyashiro como sugar?

—Nunca se ha referido a él, pero para qué me voy a poner a aclarar cosas. Es como: "Ya, piensen lo que quieran".

—Si no te dedicaras a la actuación, ¿qué te hubiera gustado hacer?

—Creo que desde los 15 años me inclinaba para la comedia, más que todo. Mi mamá dice que siempre contaba chistes y cosas así. Desde niña yo estaba encontrando mi vocación en el payaso, que es lo que más hago. Soy actriz, pero mi vocación es el payaso y el clown.

Gia Rosalino, actriz peruana de 28 años. Foto: Instagram giarosalino

—¿Tienes proyectos en tu faceta como clown?

—Este año empecé a enseñar, me estoy centrando en enseñar clown. También estoy ensayando un unipersonal en payaso, tengo algunas funciones que voy a hacer en colegios. Será más o menos en noviembre.

—¿Algún mensaje para tus fans?

—Vayan al teatro a verme. Vayan a 'Una comedia macabra: el musical'. Que me conozcan y luego ya puedan comentar. Yo estoy abierta a cualquier crítica constructiva, a lo que sea, porque estoy muy segura de mi trabajo.

Gia Rosalino se presenta de viernes a lunes en la obra teatral 'Una comedia macabra'. La presentación se realiza el Centro Cultural Ricardo Palma, y las entradas están disponibles en la página web de Atrápalo.