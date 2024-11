Aldo Miyashiro ha decidido abrir su corazón y compartir detalles inéditos de su relación con Gía Rosalino, su pareja 20 años menor. En una emotiva conversación en el podcast de Andrea Llosa, el reconocido actor y conductor reveló cómo nació el amor entre ambos y los momentos que marcaron el inicio de su romance. "Hace tiempo no me reía tanto", confesó, dejando entrever cómo esta relación le ha devuelto la felicidad y la tranquilidad emocional tras un periodo de turbulencias en su vida personal.

Durante el episodio, el conductor describió con naturalidad cómo el carisma y la conexión especial con Gía Rosalino lo llevaron a redescubrir facetas de sí mismo que creía olvidadas. Miyashiro no escatimó en elogios hacia su pareja, destacando su capacidad para hacerle sentir nuevamente pleno y entusiasmado con la vida.

¿Cómo se enamoró Aldo Miyashiro de Gía Rosalino?

Aldo Miyashiro confesó en el podcast de Andrea Llosa que su relación con Gía Rosalino fue una especie de reencuentro con su propia esencia, algo que había perdido en su vida. El actor y conductor compartió cómo la juventud y frescura de su pareja lo hicieron sentir emociones y sensaciones que no experimentaba desde hace mucho tiempo. "Hace tiempo no me reía tanto con alguien, hace muchísimo tiempo no me reía tanto", expresó, destacando la importancia de la complicidad y el humor en su relación. Para él, la actriz no solo es una pareja, sino alguien que le ha permitido redescubrir la alegría de la vida cotidiana, algo que había quedado relegado en sus años anteriores.

Una de las revelaciones más sinceras de Aldo fue cómo su relación con Gía lo ha ayudado a liberarse de su propia imagen de hombre serio y reservado. "Salgo de mi status de hombre grande que quiere ser serio y no quiere entrar a la broma y con ella rompo eso un poco y me río, me permito ser tonto, me permito divertirme", añadió visiblemente emocionado.