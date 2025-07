El legado musical de Grupo 5 ya tiene heredero. Durante una reciente gira por la sierra central del Perú, el hijo del vocalista Christian Yaipén se robó el show y conquistó al público con su carisma y talento sobre el escenario en Huancayo y Tarma. Diversos asistentes al evento mostraron su apoyo al menor, quien demostró en el escenario su talento musical.

El menor salió a la tarima y cantó el tema 'Senderito' con mucha gracia y profesionalismo. En cada momento tuvo el respaldo de su padre, quien lo acompañaba con aplausos y lo alentaba a seguir cantando ante un gran público.

Christian Yaipén, por su parte, se mostró orgulloso y visiblemente emocionado al ver a su hijo desenvolverse con tanta naturalidad frente al público. “Gracias por recibir a mi hijo con tanto cariño. Gracias de verdad por su cariño. ¿Les gustó? Lo traigo otro día”, dijo durante el concierto.

El pequeño acompañó a su papá durante las presentaciones en Huancayo y Tarma, y no tardó en ganarse los aplausos al tomar el micrófono y cantar ante miles de asistentes. Las imágenes y videos de su actuación no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar: “Canta mejor que su papá”, “herencia pura”, “el futuro del Grupo 5 está asegurado”, "el que nace con talento nace con talento", escribieron algunos usuarios emocionados.