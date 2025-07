Luego de varios años en silencio, Angie Arizaga decidió pronunciarse públicamente sobre una antigua polémica con la actriz Jely Reátegui, quien la tildó de “puerta” durante una entrevista en 2016. Las declaraciones de Reátegui generaron gran controversia en su momento, afectando tanto a la exconductora como a su entonces pareja y compañero de reparto, Nicola Porcella.

El reencuentro entre ambas se dio en el set de 'El gran chef famosos', donde compartieron espacio sin tensiones visibles. Angie, al ser consultada sobre el tema por el medio 'La noticia', aseguró que no guarda rencor y que ha sabido crecer tanto personal como profesionalmente desde aquel episodio.

La respuesta de Angie Arizaga tras ser llamada "puerta"

“Yo sé lo que valgo, lo que soy, nunca me afectó en nada”, expresó Angie Arizaga al referirse por primera vez de manera directa a los comentarios de Jely Reátegui. La exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que el conflicto quedó en el pasado y que actualmente mantiene una relación cordial con la actriz.

“Me la he cruzado y hemos conversado. Las cosas se arreglaron en cuatro paredes, como debió de suceder”, afirmó Arizaga, quien también destacó que ese episodio le sirvió para enfocarse en su desarrollo personal y en fortalecer su carrera en los medios. A pesar de las duras críticas que recibió, Angie resaltó el talento de Reátegui, calificándola como una “chica talentosísima”.

¿Qué había dicho Jely Reátegui sobre Angie Arizaga y Nicola Porcella?

La controversia se remonta al año 2016, cuando Angie Arizaga y Nicola Porcella formaban parte del elenco de la telenovela juvenil 'Ven, baila quinceañera'. En una entrevista con El Comercio, Jely Reátegui criticó sin filtros la participación de ambos: “No me pareció bueno el trabajo de ellos, es que no son actores. Para mí son como dos puertas actuando”.

Además, Reátegui confesó que prefería adelantar las escenas en las que compartía pantalla con Arizaga y Porcella, porque le resultaban “insufribles”. Estas declaraciones desataron una fuerte reacción en medios de espectáculo y dividieron a la opinión pública. Nicola Porcella, por su parte, reconoció en su momento que las palabras de su compañera lo afectaron emocionalmente. “Yo no era actor y no sabía separar lo profesional de lo personal. Lo que me dolió fue que ella me aconsejaba en privado y luego saliera a hablar así”, declaró.