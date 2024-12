Ivana Yturbe, modelo peruana y exintegrante de 'Esto es guerra', reveló importantes detalles sobre su vida personal y sus sueños junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva. En una reciente entrevista en el podcast de Magaly Medina, confesó su deseo de tener una boda religiosa en 2025 y de ampliar su familia con más hijos.

La pareja, que tiene una hija llamada Almudena, contrajo matrimonio civil en 2021 durante la pandemia, una experiencia que Ivana considera incompleta debido a las restricciones de ese periodo. La modelo admite que siempre quiso una celebración diferente, motivo por el cual ahora trabaja en hacer realidad su boda religiosa.

Ivana Yturbe tiene planes de celebrar su boda religiosa en 2025

En 2021, Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron por civil en una ceremonia íntima celebrada en Trujillo, en el patio de la casa del político Richard Acuña, pareja actual de Brunella Horna. Sin embargo, Ivana asegura que ese evento no fue lo que había soñado, debido al estado de emergencia por la pandemia y la ausencia de personas importantes en su vida, como su abuela. “Algo que no me iba a perdonar era que no estuviera mi abuela cuando me casé”, comentó.

Ahora, con el deseo de cumplir ese sueño pendiente, Ivana planea una boda religiosa en 2025. "Queremos casarnos, ya no en pandemia, sino en verdad", afirmó en la entrevista. Aunque aún no tienen nada preparado, la modelo confesó que su anhelo es tener una celebración significativa y especial. "Sueño con casarme, como cualquier mujer", dijo emocionada, dejando en claro que esta vez busca vivir plenamente ese momento.

Ivana Yturbe desea tener más hijos para ampliar su familia

Durante la entrevista, Ivana también habló sobre sus planes de agrandar la familia junto a Beto Da Silva. "Sí, queremos tener un bebé más o dos (...) no ahora, para el próximo año (2025)", reveló. Esta decisión reafirma su compromiso de seguir construyendo una vida familiar sólida al lado de su esposo, con quien ya ha formado una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento nacional.

Actualmente, la pareja comparte la dicha de ser padres de Almudena, quien nació el 8 de octubre de 2021. Ivana destacó lo mucho que ha significado para ellos este rol y cómo desean expandir su hogar con más hijos en los próximos años.