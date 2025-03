Mánager de Giuliana Rengifo expone aterradoras amenazas de extorsionadores en llamada: "Cuida tu familia"

Liz Benítez, la mánager de Giuliana Rengifo expuso la grabación de la llamada en el que enfrenta a unos extorsionadores vivió amenazaban con atentar contra su familia si no accedía a pagar una fuerte suma de dinero. Lejos de ceder al chantaje, la representante se enfrentó a los delincuentes con una respuesta contundente, dejando en claro que no se dejaría intimidar.

Según informó el programa 'Amor y fuego', los delincuentes le exigen a la mánager el pago de S/30.000 a cambio de su seguridad. Ante esta grave amenaza, Liz Benítez respondió con determinación, dejando claro que no cedería a las presiones criminales.

Mánager de Giuliana Rengifo enfrenta a extorcionadores que la amenazan de muerte

En un audio difundido por 'Amor y fuego', se puede escuchar la tensa conversación entre la representante de Giuliana Rengifo y los extorsionadores. Durante la llamada, Liz Benítez se mantiene firme y desafía a los delincuentes.

"Yo qué tengo que arreglar contigo, ¿eres imbécil? ¿Quieres matar ahí? Hazlo, a mí no me vas a amenazar. Yo no tengo que llegar a ningún arreglo contigo porque no te debo nada", se le escucha decir con voz contundente.

A pesar de sus palabras, los extorsionadores insistieron en sus amenazas, asegurando conocer el domicilio de la cantante en Piura. Incluso, afirmaron que si no recibían el dinero en un plazo de 24 horas, detonarían granadas en el lugar.

Lejos de mostrarse temerosa, Liz Benítez continuó con su enérgica postura y lanzó una advertencia a los delincuentes. "Si a mi familia le pasa algo, pobre de ustedes donde están, métanse debajo de la tierra, porque de que los encontramos, los encontramos. Yo te tengo más ubicado a ti que tú a mí, estúpido", respondió sin titubear.

Extorsionadores amenazan a Giuliana Rengifo y su familia

Giuliana Rengifo ya había revelado anteriormente que estaba siendo víctima de extorsión. En declaraciones a Trome, la cantante contó que comenzó recibiendo mensajes en los que le proponían una supuesta colaboración. Sin embargo, tras la negativa de su mánager, las amenazas se intensificaron, advirtiéndole que, si no pagaba 30 mil soles, tanto ella como su familia serían atacados con una granada.

Entre lágrimas, la artista expresó su angustia ante esta situación, señalando que teme por su vida y la de sus seres queridos. “Tengo miedo, estoy aterrada, es injusto esto que me pasa y le pasa a otros colegas. Uno trabaja para sacar adelante a sus familias y estos delincuentes, que encima están presos, te amenazan y exigen un dinero que uno lo gana decentemente”, declaró.