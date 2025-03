La cantante Giuliana Rengifo se pronunció tras darse a conocer que Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia, habría retomado su relación con Maryto. Sorprendida por la noticia, la artista comentó sobre su expareja, quien ahora se muestra públicamente junto a Silvana en Italia.

Rengifo aseguró sentirse tranquila por haber puesto fin a su relación con Maryto, aunque lamentó la decisión de Silvana de reconciliarse con él. “Allá aquellas ingenuas que se dejan engañar, es una pena que haya caído otra vez en sus redes”, expresó la cantante.

Giuliana Rengifo le mandó una fuerte advertencia a Silvana Plasencia

En una entrevista con Trome, Giuliana Rengifo se refirió a la reconciliación entre su expareja, Maryto, y Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia. Al respecto, la cantante no dudó en darle una advertencia a Silvana. Como se recuerda, Maryto y la hermana de Yahaira rompieron su compromiso antes de que él empezara a salir con la cantante de cumbia.

“Qué te puedo decir, yo ya no estoy con él, gracias a Dios. Ahora puede hacer de su vida lo que le dé la gana, allá aquellas ingenuas que se dejan engañar, es una pena que haya caído otra vez en sus redes, yo soy punto aparte”, expresó la piurana.

Maryto y Silvana Plasencia en Italia. Foto: Instarándula

Además, lamentó que una joven como Silvana, a quien describió como una chica linda, haya vuelto a retomar la relación con Maryto, a quien ella acusó de haberle sido infiel y no haberse portado bien como pareja. “Ella tiene que estar con los ojos bien abiertos. La verdad que me da pena por ella porque es una chica linda, que tiene una hermana talentosísima y no me parece que él la haya hecho caer otra vez en sus redes de la mentira”, agregó.

Giuliana Rengifo recuerda que también fue a Europa con Maryto

Por otro lado, Giuliana Rengifo recordó que, al igual que ahora lo hace con Silvana Plasencia, durante su relación con Maryto también viajaron juntos a Europa. “Creo que es su modus operandis, pero ya está. Yo me liberé, estoy feliz, soltera, tranquila y con hartos pretendientes. No puedo retroceder el tiempo”, expresó la cantante.

Cuando se le preguntó si terminar su relación con Maryto fue lo mejor, Rengifo fue categórica. “Obvio, como dice la canción ‘me liberé, gracias a Dios me liberé‘, (risas) sino imagínate cómo estaría”, sentenció, dejando claro que no tiene intenciones de volver a involucrarse con su expareja.