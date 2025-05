Christian Nodal habla de su momento más feliz y olvida a su hija Inti: “Hacer una carnita asada”

El cantante sonorense, Christian Nodal, está en el centro de la opinión pública no solo por sus proyectos musicales, sino también por los constantes señalamientos respecto a su rol como padre de Inti, la hija que tuvo con la rapera argentina Cazzu.

Esta vez generó polémica una declaración que dio una entrevista en el programa "Hoy" donde compartió detalles sobre su vida personal. Al ser cuestionado sobre cuál sería el día más feliz de su vida, su respuesta provocó una ola de comentarios entre sus seguidores y detractores.

Nodal olvida a Inti cuando le preguntan por su día más feliz

Durante su aparición en el programa Hoy, Christian Nodal fue consultado por el entrevistador Paul Stanley sobre el día más feliz de su vida y respondió que sería uno sencillo pero significativo: “Me encantaría poder estar haciendo una carnita asada con toda mi familia y buenos amigos. Allá en Caborca”.

La respuesta del esposo de Ángela Aguilar fue recibida con rechazo por la opinión pública debido a la ausencia de una mención directa a su hija Inti.

Nodal genera polémica en redes sociales tras declaraciones

Tras las palabras del interprete de "Botella tras botella", las redes sociales no tardaron en reaccionar, usuarios de X y TikTok cuestionaron que Nodal no mencionara a Inti como parte de su felicidad. “Se preocupa por todo, menos por su hija”, “¿Se le olvidó que tiene una niña?”, y “¿Alguien notó que nunca mencionó a su hijita?”, fueron algunos de los comentarios que se leen en las plataformas.

Este no es el primer episodio en que el artista es señalado por su aparente distanciamiento con su hija. En 2024, fue criticado por no asistir públicamente a su fiesta de cumpleaños, a lo que respondió que sí estuvo presente, pero decidió no publicar imágenes para proteger la privacidad de la menor. “Hablan tanta mi***, ¿por qué voy a exponer a mi hija a eso?”, declaró.