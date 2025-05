Nodal confiesa su secreto para enamorar y habría funcionado con Ángela Aguilar: "Soy feo, pero aventado"

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo al compartir, sin filtros, cómo actúa cuando alguien le atrae. Aunque reconoció que no se considera un hombre físicamente atractivo, dejó claro que su seguridad y determinación han sido clave para conquistar.

El intérprete de regional mexicano habló de forma relajada con el streamer El Mariana, donde bromeó sobre su aspecto, pero también compartió una reflexión sobre su actitud la hora de conquistar a sus parejas: “Yo soy feo, yo tuve que trabajar muy bien”, afirmó entre risas. Su actitud, dijo, es lo que lo ha llevado a acercarse a personas que le gustan, incluyendo a su actual pareja, Ángela Aguilar.

Nodal confiesa que ser aventado es su secreto para enamorar

Durante la transmisión con El Mariana, Nodal admitió que su estrategia ha sido simple pero efectiva: dejar la timidez de lado. Aseguró que cuando alguien le gusta, no duda en acercarse, incluso si sabe que puede ser rechazado. "Yo creo que la gente le tiene mucho miedo cuando ven a una persona que visualmente ya te llenó. Creo que le da mucho miedo acercarse a esas personas. Yo sí soy aventado", confesó.

Sin mencionar directamente a Ángela Aguilar, sus declaraciones generaron especulaciones sobre si este enfoque fue determinante para acercarse a la joven cantante, con quien está casado en la actualidad, y también a Belinda y Cazzu.

Nodal filtró su nueva canción durante la transmisión con El Mariana

Christian Nodal continúa dando de qué hablar en la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum "Quién + como yo", próximo a estrenarse el 22 de mayo. El cantante compartió un adelanto de una de sus canciones inéditas durante la transmisión, sorprendiendo a sus seguidores por apostar esta vez por un corrido tumbado, un giro musical distinto a su característico estilo de regional mexicano.

“"No sé quien soy, si quien me rogaste por dinero, si cuando una morra dice te quiero, lo dice en serio, sé quien soy y mamá se siente orgullosa de que no me dediqué a otra cosa. Si no llegué siendo leyenda cuando me llegue la hora", se escucha en el fragmento revelado de la pieza musical.

