¿Cazzu aún habla con Nodal? La cantante se pronuncia sobre la relación entre Ángela Aguilar y su hija Inti

Cazzu se expresó de manera inusual sobre la controversia que la involucra con Christian Nodal y Ángela Aguilar, y comentó acerca del presunto “proceso” que podría iniciar para impedir que su hija tenga contacto con la cantante mexicana. En una entrevista exclusiva, Cazzu se pronunció al respecto, dejando claro su postura y respondiendo a las preguntas más incómodas sobre estos temas.

Además, indicó que mantiene contacto con Christian únicamente para tratar temas relacionados con su hija. De igual forma, evitó confirmar si es cierto que el cantante no ha visto a Inti desde septiembre de 2024, cuando celebraron su primer aniversario de vida.

¿La quiere lejos de su hija Inti? Cazzu habló de Angela Aguilar

El 1 de abril, la periodista mexicana Ana María Alvarado informó en el programa 'Sale el Sol' que Cazzu co“proceso”un "proceso" para impedir que su hija tuviera contacto con la esposa de Nodal. No obstante, la rapera desmintió esa versión, asegurando que es falso y que su relación con Nodal es cordial.

"Jamás hubo ni existieron conversaciones legales de ese tipo. Tenemos una relación completamente formal, como debe ser, por el bien de nuestra hija", declaró a un reportero del programa argentino 'LAM', emitido el 4 de abril.

Cazzu rompió el silencio sobre Ángela Aguilar

La cantante argentina también fue interrogada sobre las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar, quien ha hablado sobre las críticas que ha recibido por su relación con Nodal y les deseó felicidad. "Yo no la juzgo, no me molesta nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y, de hecho, me encanta si son felices, me encanta", respondió Cazzu en la entrevista.

El reportero insistió sobre el tema, preguntando si la canción 'Con Otra' estaba dirigida a ellos. "La música siempre está inspirada en algo, bueno, finalmente siempre es una fantasía (…) Ya te dije, hay que saber de dónde crear" declaró Cazzu de forma muy directa.