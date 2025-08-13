Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

¡La salsa está de fiesta! El próximo 22 de agosto 6 de diciembre, el Jazz Zone de Miraflores recibirá al maestro percusionista Oscar Nieves, quien celebra 50 años de carrera artística con un espectáculo sin precedentes. Una noche mágica donde el sabor, la emoción, la salsa dura, la descarga y los clásicos del género se reunirán en un solo escenario.

Considerado como un maestro de los timbales, congas, y bongo por las voces más queridas de la salsa, Oscar Nieves ha marcado generaciones, participando y grabando con las más conocidas orquestas del medio, sobre todo en los años del boom salsero en el Perú, como Beto Villena, Grupo Macondo, Son Durísimos, Sarava All Stars, Alfredo Linares, La Fragua, Laura Mau, Estrellas de la Máquina del Sabor, entre otros.

En este show especial, repasará su historia musical acompañado de una orquesta de primer nivel, en una velada para cantar, bailar y celebrar su legado con el público peruano que tanto lo ha acompañado.

Oscar Nieves también viajó a los Estados Unidos, donde radicó algunos años. En Nueva York alternó con grandes músicos del medio, así como también en Ecuador y Argentina. En EEUU como en Perú integró asimismo la orquesta del maestro Lucho Cueto.

En los 90’ integró la orquesta Los Titanes de Colombia en su gira por Perú, así como con el maestro Alberto Barros. Este gran percusionista peruano tiene innumerables grabaciones desde los años 70' y actualmente dirige El Combo Achorao, un grupo de músicos con los que celebrará su 50 aniversario este viernes 22 de agosto.

Su carrera es sinónimo de constancia, evolución y conexión profunda con su audiencia. En esta fecha estará acompañado por los trompetas Román Coronado y Alcides Yaya, los trombones Frank Carreri y Carlos Barreto, en el piano lo acompaña Andrés Marroquin, en el bajo Hernán Chumbiray y en las congas Franco Crovetto.

En las voces estará Carlitos Barreto y como invitados especiales estarán Fanny Almenara ’La Sonera del Callao’ y Marco Gastelo quien viene desde Chile a deleitarnos con el bongo.

Oscar Nieves Cornejo presentará este gran concierto inspirado en el uso de la música y de la salsa para expresar sentimientos de optimismo y fe ante momentos de adversidad que atraviesa el país.