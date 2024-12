Marisol y Leslie Shaw han encendido las redes sociales con el anuncio de una nueva colaboración musical que promete ser un éxito. A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular 'Faraona de la cumbia' compartió una intrigante fotografía en la que aparece junto a la cantante urbana y una misteriosa mujer cuyo rostro fue cubierto con un emoji. El mensaje que acompañó la imagen generó aún más expectativa entre los seguidores: "Porque ustedes lo pidieron, pero ahora con una tercera colaboración". Esta publicación ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos ya intentan descifrar la identidad de la tercera integrante de esta esperada colaboración.

La noticia no solo ha emocionado a los seguidores de ambas cantantes, sino que también ha desatado rumores en torno a la identidad de la misteriosa mujer. En redes sociales como TikTok, diversos usuarios aseguran que la persona en mención sería Pamela López, expareja de Christian Cueva, debido a algunas similitudes que han encontrado. "Es su mismo collar", "me encanta, sí es Pamela López", "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", son algunos de los comentarios.

¿Pamela López debutará como cantante con Leslie Shaw y Marisol?

El nombre de Pamela López ha comenzado a resonar con fuerza en redes sociales tras la publicación de Marisol y Leslie Shaw. Muchos seguidores especulan que López podría ser la misteriosa tercera integrante de esta nueva colaboración musical. Su posible incursión en el mundo de la música llega apenas unos días después de su debut como actriz en el videoclip de la Orquesta Candela, estrenado el pasado sábado 14 de diciembre, donde demostró su talento frente a las cámaras. Este proyecto no solo marcaría un giro en su carrera artística, sino que también la posicionaría como una figura en ascenso dentro del espectáculo nacional.

Además, el rumor sobre su participación cobra fuerza debido a la reciente decisión de su expareja, Christian Cueva, de incursionar en la música. Cueva lanzó unos temas junto a Pamela Franco, tales como 'El cervecero' o 'Nos queremos y qué', lo que parece haber inspirado a López a dar un paso similar hacia el ámbito musical. Si bien Marisol y Leslie Shaw no han confirmado la identidad de la tercera artista, la posibilidad de que Pamela López debute como cantante en esta colaboración ha generado gran expectativa entre los fanáticos y podría convertirse en una de las noticias más comentadas del entretenimiento peruano en las próximas semanas.