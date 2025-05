Sam Steiner: “El teatro es uno de los pocos lugares en donde no podemos mirar nuestros teléfonos”

“Lo que más me gusta del teatro es la dinámica que hay con los actores, los directores, los diseñadores del escenario. Para mí, el proceso más difícil es sentarme solo en mi cuarto a escribir, pero sé que tengo que pasar por ese proceso para luego hacer lo que más me gusta, que es estar en el teatro, reunir a todos juntos y empezar a construir algo”, declara para La República el aclamado dramaturgo inglés Sam Steiner, quien se encuentra en Lima para presentar su obra Limones limones limones limones limones, estrenada en el año 2015 en Londres y que desde entonces ha conseguido suscitar opiniones críticas y el firme favor de los espectadores. Esta obra podrá ser apreciada en el teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima hasta el 28 de junio.

Para el propio Steiner, Limones tiene un valor especial, porque si bien estudió teatro, no sabía qué quería hacer con su vida hasta que escribió esta obra que en sus sencillas coordenadas interpela al espectador con elementos básicos si la comparamos con la mayoría de producciones teatrales de hoy.

“Siempre me ha gustado leer mucho, pero también cuando ingresé a la universidad empecé a actuar. Fui a muchas audiciones para ser actor, pero no me dieron ninguno de los roles. No era tan bueno como todos los demás. Pero como quería estar involucrado, empecé a escribir textos hasta que uno de ellos despegó, que fue Limones”.

El guion de Limones no admite más elementos que dos actores. “Creo que el teatro es uno de los pocos lugares en donde no podemos mirar nuestros teléfonos. En él, tenemos una experiencia comunitaria con un grupo de extraños y estamos emocionalmente e intelectualmente involucrados en una historia. Creo que eso es algo que solamente se da en el teatro y que no lo podemos encontrar en muchos otros lugares”.

Limones... va de lo siguiente, según la información oficial: Bernadette y Oliver conforman una pareja en un mundo donde el gobierno ha impuesto una ley: solo se pueden usar 140 palabras al día. Así, la pareja deberá navegar entre la atracción, los celos y las tensiones de sus diferencias, y lidiar con los retos que plantea la “ley de tranquilidad”.

Sam Steiner recuerda bien la circunstancia específica en que nació Limones.

“La escribí cuando tenía 21, recién había terminado la universidad. Tenía un amigo mío que quería ser director de teatro y otros dos que querían ser actores. No teníamos nada de dinero y uno de ellos me dice ¿por qué no escribes un guion? El desafío era escribir algo que hiciera virtud de esas restricciones, algo que pudiéramos hacer en una habitación, en un pub o en el aula de una escuela. Tenía que ser algo muy portable. Además, me gusta ser muy minimalista. Limones se enfoca en la gente y en el lenguaje. Quería ver la forma en cómo podemos decir mucho con poco. Esta es la obra que me abrió las puertas. No niego que he tenido suerte. Hubo un director que conectó con la historia, dos actores comprometidos con el guion y las personas correctas que la fueron a ver en el tiempo correcto. Esta obra es muy popular especialmente por el boca a boca”.

Sam Steiner tiene 32 años y el reconocimiento a su trabajo está a la vista. ¿Cómo no marearse con el éxito cuando otros se marean con menos? “Conozco a gente así y me parece repulsivo creerse tanto por eso. Sé que aún no soy el dramaturgo que quiero ser. Solo pienso en mejorar. Si en algún momento llego a ser arrogante, mis amigos me van a decir que soy un idiota”. Para eso están los amigos.

…

Dato:

Limones en Perú. Dirección: Mikhail Page. Actuaciones: César Ritter y Carolina Cano.