Espectáculos

La emotiva confesión de Jennifer Aniston sobre su duelo por la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

Jennifer Aniston habló sobre la tristeza que siente tras la muerte de Matthew Perry, fallecido hace casi dos años a causa de adicciones.

Jennifer Aniston confesó lo difícil que fue procesar la muerte de su excompañero de elenco de la serie Friends.
Jennifer Aniston confesó lo difícil que fue procesar la muerte de su excompañero de elenco de la serie Friends. | Foto: composición LR/CNN/HuffPost

Jennifer Aniston rompió su silencio luego de sufrir la pérdida de Matthew Perry, quien falleció hace casi dos años a causa de las adicciones. La actriz estadounidense recordó el tiempo que compartió con su compañero de elenco en la serie Friends y habló sobre los problemas con los que había lidiado a lo largo de sus últimos años.

Jennifer Aniston y Matthew Perry fueron compañeros en la serie Friends. Foto: Telecinco

Jennifer Aniston y Matthew Perry fueron compañeros en la serie Friends. Foto: Telecinco

El lamento de Jennifer Aniston sobre el fallecimiento de Matthew Perry

Según las declaraciones de la intérprete de Friends, la actriz confesó que estuvo al lado del difunto actor en su batalla contra las adicciones: "Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", dijo Aniston a Vanity Fair, admitiendo que la lucha de Perry estaba prácticamente perdida.

PUEDES VER: Matthew Perry: Cinco personas arrestadas en la investigación sobre su muerte

lr.pe

Por otro lado, también contó que el proceso de rehabilitación fue difícil de sobrellevar para Matthew y que la noticia de que no haya podido superar las adicciones la afectó de gran manera: "Casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo. Fue realmente difícil para él", expresó.

La agonía debía terminar en algún momento, por lo que Jennifer Aniston consideró que el fin de esa lucha, tras tantos años, fue lo mejor para Matthew Perry y le permitió encontrar, finalmente, la paz que tanto necesitaba: "Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegro de que haya superado este dolor", agregó.

PUEDES VER: Matthew Perry: médico acusado de la muerte por sobredosis del actor de ‘Friends’ se declara culpable ante un juez

lr.pe

¿Cómo murió Matthew Perry?

El 28 de octubre de 2023, el actor y escritor canado-estadounidense Matthew Perry falleció a los 54 años. Las autoridades lo hallaron sin vida en la bañera de su hidromasaje, en su residencia ubicada en Los Ángeles. Según estudios forenses, la causa de su fallecimiento fue los efectos agudos de la ketamina.

Tras el trágico desenlace para el intérprete de Friends, Jennifer Aniston le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales, donde se reflejó la amistad que tenían ambas celebridades: 'Hermanito Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y libre de cualquier dolor', escribió en su post de su cuenta de Instagram personal.

A pesar del deceso del actor, las investigaciones por la muerte de Perry continúan su curso y presuntamente hay cinco personas involucradas en el caso, entre ellas Jasveen Sangha, conocida como 'La Reina de la Ketamina', quien enfrenta cargos de distribución de la sustancia a la víctima. Los otros implicados, que se encuentran en el ojo de la tormenta, son el exasistente personal de la víctima, un amigo y dos médicos, quienes colaboraron con la fiscalía y se declararon culpables, a tal punto que esperan únicamente su sentencia final.

