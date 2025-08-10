Hijo de Christián Yaipén sorprende con debut actoral en avance de 'Luz de Luna 4' junto a Rossy War

Este fue el debut del hijo de Christian Yaipén en la telivisión, en la novela 'Luz de Luna 4' | Foto: Composición LR / América TV / Facebook: Grupo 5

Este fue el debut del hijo de Christian Yaipén en la telivisión, en la novela 'Luz de Luna 4' | Foto: Composición LR / América TV / Facebook: Grupo 5

El nuevo tráiler de 'Luz de Luna 4', la despedida' sorprendió al público peruano con el debut actoral de Sebastián Yaipén, hijo del cantante del Grupo 5, Christian. El pequeño apareció en un nuevo avance de la serie de América Televisión junto a la intérprete Rossy War, compartiendo el escenario en la ficción.

Sebastián Yaipén, a sus cortos 8 años, ya ha disfrutado del mundo artístico, acompañando a su papá en diversas presentaciones del Grupo 5. Sin embargo, su participación en la nueva temporada del canal marca su primera experiencia televisiva. La cuarta parte de 'Luz de Luna' marcará el fin de la exitosa novela, que contó con un circo y hasta una adaptación teatral.

¿Cómo aparece el hijo de Christian Yaipén en el tráiler de 'Luz de Luna 4'?

En el avance, se puede ver como un grupo de niños asiste a un circo, donde se presenta Rossy War. Los pequeños se emocionan cuando la cantante señala a uno de ellos y lo animan a subir al escenario. Ese infante es Sebastián Yaipén, interpretando a León, el protagonista, pero en el pasado. Tras presentarse, la intérprete le asegura que será un gran cantante algún día.

Tras esta escena, volvemos al presente de la serie, donde León (André Silva) vuelve a Ayacucho y asiste al velorio de uno de sus amigos de infancia, recordando que compartió el momento de su presentación con Rossy War junto a él. Sin embargo, es interrumpido por otro personaje que le reprocha su presencia y lo bota violentamente del lugar. El enfrentamiento continúa con una voz en off que dice: ¿Qué secreto oculta el 'León de la cumbia'?

¿Qué dicen los fanáticos del avance de 'Luz de Luna 4'?

En los comentarios del tráiler subido a redes, tanto los fanáticos del Grupo 5 como de Luz de Luna han aplaudido la incorporación de hijo de Christian Yaipén. Incluso Rossy War aplaudió el trabajo de Sebastián, a quien le asegura un futuro prometedor en la música. Se espera que la versión pequeña de León sea una parte importante de esta temporada final, ya que se centrará mucho en el pasado del protagonista y cómo llegó a alcanzar el éxtio.

Sebastián Yaipén no es ajeno al ojo público, ya que ha acompañado a su padre en varias presentaciones. Entre las más destacadas se encuentran el concierto en el Estadio Nacional del Grupo 5 en abril del año pasado y el tributo al patriarca de la familia en 'Elmer Vive', en marzo del 2025. En cada una de estas, se le puede ver a Christian, su padre, emocionado con el talento de su hijo, ya que le recuerda a sus inicios de él como cantante.