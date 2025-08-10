HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Hijo de Christián Yaipén sorprende con debut actoral en avance de 'Luz de Luna 4' junto a Rossy War

Sebastián Yaipén sorprendió a los fanáticos de la serie interpretando a León, pero en su versión infantil, acompañado de la cantante de tecnocumbia peruana.

Este fue el debut del hijo de Christian Yaipén en la telivisión, en la novela 'Luz de Luna 4'
Este fue el debut del hijo de Christian Yaipén en la telivisión, en la novela 'Luz de Luna 4' | Foto: Composición LR / América TV / Facebook: Grupo 5

El nuevo tráiler de 'Luz de Luna 4', la despedida' sorprendió al público peruano con el debut actoral de Sebastián Yaipén, hijo del cantante del Grupo 5, Christian. El pequeño apareció en un nuevo avance de la serie de América Televisión junto a la intérprete Rossy War, compartiendo el escenario en la ficción.

Sebastián Yaipén, a sus cortos 8 años, ya ha disfrutado del mundo artístico, acompañando a su papá en diversas presentaciones del Grupo 5. Sin embargo, su participación en la nueva temporada del canal marca su primera experiencia televisiva. La cuarta parte de 'Luz de Luna' marcará el fin de la exitosa novela, que contó con un circo y hasta una adaptación teatral.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

¿Cómo aparece el hijo de Christian Yaipén en el tráiler de 'Luz de Luna 4'?

En el avance, se puede ver como un grupo de niños asiste a un circo, donde se presenta Rossy War. Los pequeños se emocionan cuando la cantante señala a uno de ellos y lo animan a subir al escenario. Ese infante es Sebastián Yaipén, interpretando a León, el protagonista, pero en el pasado. Tras presentarse, la intérprete le asegura que será un gran cantante algún día.

Tras esta escena, volvemos al presente de la serie, donde León (André Silva) vuelve a Ayacucho y asiste al velorio de uno de sus amigos de infancia, recordando que compartió el momento de su presentación con Rossy War junto a él. Sin embargo, es interrumpido por otro personaje que le reprocha su presencia y lo bota violentamente del lugar. El enfrentamiento continúa con una voz en off que dice: ¿Qué secreto oculta el 'León de la cumbia'?

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

lr.pe

¿Qué dicen los fanáticos del avance de 'Luz de Luna 4'?

En los comentarios del tráiler subido a redes, tanto los fanáticos del Grupo 5 como de Luz de Luna han aplaudido la incorporación de hijo de Christian Yaipén. Incluso Rossy War aplaudió el trabajo de Sebastián, a quien le asegura un futuro prometedor en la música. Se espera que la versión pequeña de León sea una parte importante de esta temporada final, ya que se centrará mucho en el pasado del protagonista y cómo llegó a alcanzar el éxtio.

Sebastián Yaipén no es ajeno al ojo público, ya que ha acompañado a su padre en varias presentaciones. Entre las más destacadas se encuentran el concierto en el Estadio Nacional del Grupo 5 en abril del año pasado y el tributo al patriarca de la familia en 'Elmer Vive', en marzo del 2025. En cada una de estas, se le puede ver a Christian, su padre, emocionado con el talento de su hijo, ya que le recuerda a sus inicios de él como cantante.

Notas relacionadas
Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: "Prometo ser mejor persona"

Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: "Prometo ser mejor persona"

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Mr. Peet sorprende al atribuirse el éxito de 'Esto es guerra' y proclama: "Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí"

Mr. Peet sorprende al atribuirse el éxito de 'Esto es guerra' y proclama: "Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Dayanita confiesa que la fama de la televisión le ha afectado: "Me ha mareado"

Dayanita confiesa que la fama de la televisión le ha afectado: "Me ha mareado"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota