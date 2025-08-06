HOY
Espectáculos

Muere Eddie Palmieri, pionero de la salsa y figura clave de Fania All Stars, a los 88 años

Eddie Palmieri, el primer latino en ganar un premio Grammy, falleció este 6 de agosto. Otros grandes de la música, como La India, se despiden de esta leyenda.

Eddie Palmieri ganó un premio de los Grammy en 1975 por su álbum 'The Sun of Latin Music'.
Eddie Palmieri ganó un premio de los Grammy en 1975 por su álbum 'The Sun of Latin Music'. | Foto: AFP

La música latina está de luto. Eddie Palmieri, pianista, compositor y arreglista de origen puertorriqueño, falleció el 6 de agosto de 2025 en su casa de Nueva Jersey, a los 88 años. Su hija Gabriela confirmó la noticia al New York Times. Además, Fania Records también anunció su partida, reconociendo su legado como uno de los arquitectos del jazz latino y la salsa moderna.

Palmieri fue el primer latino en ganar un Grammy, en 1975, por el mítico álbum 'The Sun of Latin Music', y acumuló ocho premios más a lo largo de su carrera, incluyendo un Latin Grammy y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

¿De qué murió Eddie Palmieri?

Aunque la familia no especificó la causa de muerte de Eddie Palmieri, su hija señaló que el artista falleció tras una "larga enfermedad", la cual lo había mantenido alejado de los escenarios.

Fundador de agrupaciones como La Perfecta y Harlem River Drive, revolucionó el sonido afrocubano al incorporar trombones en lugar de trompetas, y fusionó géneros como salsa, jazz, funk y soul. Su estilo enérgico y sofisticado lo convirtió en una figura esencial dentro del colectivo Fania All Stars, con el que compartió escenario junto a Celia Cruz, Rubén Blades y Héctor Lavoe.

El adiós de los grandes: artistas despiden a Eddie Palmieri

La noticia del fallecimiento de Eddie Palmieri generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de colegas y admiradores. El salsero Bobby Cruz fue uno de los primeros en pronunciarse: "Con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia", escribió en Instagram. La India también se sumó al homenaje: "Eddie deja una huella imborrable marcada por su virtuosismo, su audacia creativa y su amor por nuestras raíces afrolatinas. Su partida es una pérdida irreparable para la música del mundo. Su música vivirá por siempre, allí donde haya alegría, lucha y pasión. ", expresó en su cuenta oficial.

Palmieri no solo dejó una discografía de más de 35 álbumes, sino también una filosofía musical que defendía la salsa como arte y pensamiento. Su influencia se extiende a generaciones de músicos que lo consideran mentor, entre ellos Tony Vega, La India y el trompetista Brian Lynch. Hasta sus últimos años, Palmieri se mantuvo activo con su ensamble Latin Jazz Septet, demostrando por qué fue llamado 'El Sol de la Música Latina'.

