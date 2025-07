En Hollywood, el amor parece estar en el aire. Recientemente, medios estadounidenses captaron a los actores Ana de Armas (37) y Tom Cruise (63) paseando tomados de la mano, en el estado de Vermont, EE. UU. Anteriormente, ya habían sido vistos juntos, pero, esta vez, ambos lucían como una pareja, pero ninguno ha confirmado de manera oficial un posible romance.

Sin embargo, la prensa ha obtenido reportes que afirman que se han vuelto ''increíblemente cercanos''. Al mismo tiempo, la artista cubana recibe duras críticas en las redes sociales por sus elecciones de pareja, ya que se conoce que Cruise es adepto de la controvertida ''Cienciología'', y también fue vista besando a Manuel Anido Cuesta, el hijastro del dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel.

Controversia por 'like' en foto que critica a Nicole Kidman

Luego de que las imágenes mostraran a Ana paseando con Tom, los cibernautas hallaron una publicación de Instagram que señala los ''defectos'' de la ex del actor, Nicole Kidman, con quien estuvo casado hace años, y aparece el ''me gusta'' de la cuenta de la actriz. El post tiene la fecha del 6 de febrero, pero no se sabe con certeza cuando De Armas la habría ''likeado''.

La actriz ha sido criticada por apoyar ese tipo de publicaciones hacia otras mujeres y la expareja del actor. Como se sabe, el protagonista de la saga 'Misión Imposible' se divorció de Kidman en 2001, y tienen dos hijos adoptados. Luego, fue esposo de la también artista Katie Holmes hasta 2012, con quien tiene una hija biológica que no ve, por ser parte de la Cienciología.

Ana de Armas salió con el hijo de dictador cubano

Los usuarios en internet también aprovecharon para recordar el historial de noviazgos de la cubana, que incluye al hijastro de Miguel Díaz-Canel, presidente del régimen acusado de corrupción. Fuentes reportaron a principios del mes que ya no era pareja de Manuel Anido Cuesta. La actriz no ha comentado sobre ello, y nunca confirmó su romance. También salió con Ben Affleck.

Actualmente, Cruise y De Armas están trabajando juntos en una próxima película llamada Deeper. Una fuente dijo al medio People que "tienen una relación laboral especial'', y que ''Tom es increíblemente trabajador y ella está muy emocionada de trabajar con él. Lo considera una oportunidad única en la vida".

