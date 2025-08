Durante semanas, Will Or Wai-lam —reconocido actor hongkonés de 33 años— combatió una tos que no cedía. Luego de visitar al médico con la esperanza de recibir un tratamiento rutinario, se enfrentó a una serie de exámenes y posteriormente a una noticia devastadora: padecía cáncer de pulmón en etapa 4. En un mensaje compartido con sus seguidores, escribió con crudeza, pero también con determinación: "Estoy procesando todo, solo espero que el tratamiento funcione", una frase que encapsula el impacto emocional de este giro inesperado.

La enfermedad le obligó a abandonar los escenarios justo en medio de su ascenso profesional. Su participación en la obra 'Let Me Entertain You' fue cancelada, y también detuvo la promoción de su más reciente filme, 'Electrify'. Will, quien ha sido elogiado por su sensibilidad artística y compromiso social, ahora enfrenta el mayor reto de su vida.

En mayo, Will Or comenzó a experimentar una tos que se volvió persistente. Tras consultas médicas y análisis exhaustivos, el resultado fue inequívoco: adenocarcinoma pulmonar avanzado, una forma agresiva de cáncer que requiere tratamiento inmediato. Durante una revisión, al notar la expresión seria del médico, Will intentó aliviar la tensión con humor: "Tu cara se ve muy seria. ¿Es cáncer?". Lo que comenzó como una broma se convirtió en una realidad abrumadora.

El diagnóstico lo tomó por sorpresa, y no lo disimuló: "A los 33 años, en la flor de la vida, me veo obligado a descansar. Sería mentira decir que no estoy emocional y que no quiero maldecir al cielo y al mundo. Hay muchas emociones que se desbordan, pero intento tomar cada día como viene". Su testimonio, conmovedor y transparente, conmovió a sus seguidores en las redes sociales.

Will Or debutó en 2016 y rápidamente se convirtió en un rostro conocido del cine independiente asiático. Su papel en 'Drifting', donde interpretó a un joven en situación de calle, le valió nominaciones a Mejor Actor de Reparto en los Premios Golden Horse y los Premios de Cine de Hong Kong. Ha participado en más de 10 películas y 9 series, destacándose por elegir historias humanas y de fuerte contenido social.

Además de 'Drifting', ha trabajado en títulos como 'Sunshine of Mine' y 'To Be Continued', consolidando una carrera caracterizada por la sensibilidad y profundidad de sus interpretaciones. Sobre su pausa profesional, dijo: "No quiero detenerme, pero mi cuerpo lo exige. No es una elección, es una necesidad. Quiero sanar, pero también quiero seguir contando historias".

A pesar del inesperado diagnóstico de cáncer que recibió en mayo, Will Or mantiene una actitud optimista y ha compartido un mensaje de tranquilidad para sus seres queridos y seguidores, quienes se han mostrado ansiosos desde entonces. "No se preocupen, está bien. Estoy acostumbrado a lidiar con la adversidad. Simplemente vivan la vida como siempre. Los quiero a todos. Sé que me adoran", expresó el actor hongkonés, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el ánimo y el cariño pueden ser fuente de fortaleza.