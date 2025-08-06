Dalia Durán celebró su cumpleaños en compañía de John Kelvin. El cantante no solo le dedicó un mensaje público a la madre de sus hijos, sino que también fue visto junto a ella durante la fecha especial. Las imágenes de su salida fueron difundidas por la cuenta de Instarántula y los comentarios no tardaron en aparecer.

Aunque ambos han confirmado públicamente que no mantienen una relación sentimental, su cercanía sigue provocando controversia, especialmente por el contexto de violencia que rodea su historia.

John Kelvin acompaña a Dalia Durán en su cumpleaños

El 6 de agosto, la cuenta de espectáculos Instarántula difundió un video en el que se ve a John Kelvin y Dalia Durán juntos disfrutando de la noche en un local. En las imágenes, ambos cantantes se muestran cercanos. Dalia, visiblemente animada, canta y baila al ritmo de la popular canción 'Tattoo', mientras que en algunos momentos se le observa abrazando al padre de sus hijos.

Estas imágenes no tardaron en generar reacciones, especialmente por el contexto de violencia de la relación. En julio de 2021, Durán denunció al artista peruano por agresión física, psicológica y violación sexual. Esta acusación llevó a Kelvin a prisión preventiva y posteriormente a recibir una condena de 21 años. Sin embargo, en 2024 obtuvo beneficios penitenciarios que le permitieron salir en libertad. En abril de 2025, Durán se retractó públicamente de sus acusaciones, lo que abrió la puerta a una relación centrada en la crianza compartida de sus hijos.

El mensaje de John Kelvin para Dalia Durán por su cumpleaños

Horas antes de ser captado junto a Dalia, John Kelvin publicó un mensaje en Instagram que no pasó desapercibido. "Que Dios te derrame mucha salud, y sigas cumpliendo todas tus metas, a pesar de las adversidades, sabes que siempre contarás conmigo. Eres una mujer fuerte, sabes que te quiero y gracias por darme unos hijos tan hermosos llenos de amor. ¡Feliz cumpleaños gringa bella, báilalo!”, escribió el cantante, acompañando el texto con una fotografía en la que aparecen juntos.