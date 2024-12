Los famosos influencers Waldir Maqque y su novia Lizeth Atoccsa (conocida como LizethVlogs) desataron polémica al exigir la eliminación de un video en TikTok en el que se les ve besándose en la Plaza Mayor del Cusco. A través de sus redes sociales, pidieron a sus seguidores que reportaran el clip de 5 segundos, argumentando que fue grabado y compartido sin su consentimiento, y advirtieron que este tipo de situaciones podría dañar su imagen.

El pedido de la pareja ha desatado una ola de reacciones divididas. Muchos seguidores defendieron a los creadores de contenido, apoyando su derecho a la privacidad incluso en un lugar público. Sin embargo, otros usuarios los criticaron, argumentando que, al estar en un espacio accesible para todos, no tenían razón para exigir la eliminación del video.

LizethVlogs responde a sus críticos por exigir la eliminación de un video

Lizeth Atoccsa, conocida como LizethVlogs y con más de 1 millón de seguidores en TikTok, reapareció en redes tras la polémica por exigir la eliminación de un video donde ella y su novio, Waldir Maqque, se besan en Cusco. Cansada de las críticas, la influencer respondió directamente a los ataques de los cibernautas. Una usuaria le preguntó: “¿Qué fue Lizeth, si eres persona pública y estás en la calle, cuál es tu problema?”, a lo que Lizeth respondió al instante, defendiendo su postura ante la controversia.

“El problema es la gente que especula por un video de 5 segundos. Pero me acabo de dar cuenta que eso no tiene solución, así que no se puede hacer nada más que aprender de la situación”, respondió la influencer nacida en el distrito de San Juan de Miraflores.

Mientras que en otro comentario, Lizeth Atoccsa reflexionó: “No estamos acostumbrados al mundo de la farándula y quisimos evitar estar en esos canales de chismes que no aportan valor, pero salió todo mal”, aseguró la tiktoker de 21 años.

¿Desde cuándo Waldir Maqque y Lizeth Vlogs son novios?

El popular influencer culinario Waldir Maqque sorprendió a sus seguidores el 29 de noviembre de este año al confirmar su relación con Lizeth Atoccsa, conocida como LizethVlogs. En una entrevista con el canal de YouTube ‘Magacin247’, Waldir expresó: "Ella es mi novia, estoy enamorado. Cuando hicimos nuestra primera colaboración, nos ‘shippearon’ mucho. Ahora hemos hecho varias más, y siempre tratamos de que lo que compartimos resalte lo que somos". Esta revelación hizo que cientos de usuarios los felicitara, asegurando que forman una pareja perfecta.